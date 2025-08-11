Ông Nguyễn Khắc Định: Nguồn nhân lực cho phát triển gói trong 5 chữ 'học, dụng, giữ, kết và mới' 11/08/2025 14:48

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng phải giữ được nhân tài, không chỉ trong từng cơ quan mà giữ được nhân tài ở trong nước. Việc luân chuyển nhân lực giữa bộ phận công - tư và ngược lại phải được coi là bình thường.

Góp ý vào báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng 11-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng bước sang giai đoạn mới, để đảm bảo nguồn nhân lực cho thời kỳ phát triển mới phải đồng thời thực hiện tốt 5 khâu trong các lĩnh vực.

Chuyển sang “học để làm ra của cải”

Theo ông Nguyễn Khắc Định, bảo đảm nguồn nhân lực cho thời kỳ phát triển mới phải có 5 khâu, gói gọn trong năm chữ “học, dụng, giữ, kết và mới”.

Học là phải đổi mới giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chuyển “từ học để thi sang học để làm ra của cải". Để chuyển đổi phải giảm lý thuyết, tăng thực hành, tăng đào tạo kỹ năng sống và tập trung đào tạo nghề chất lượng cao.

Về “dụng”, phải sử dụng đúng người, bố trí người đúng năng lực, đúng lĩnh vực. Đánh giá cán bộ, nhân lực qua hoạt động thực tiễn, qua sản phẩm, qua đóng góp và tạo cơ chế thử thách trong quá trình làm việc.

Về “giữ”, phải giữ được nhân tài, không chỉ trong từng cơ quan mà giữ được nhân tài ở trong nước. Việc luân chuyển nhân lực giữa bộ phận công - tư và ngược lại phải được coi là bình thường. Thu hút người tài từ nước ngoài về, nhất là thu hút Việt kiều.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói môi trường làm việc là rất quan trọng để giữ chân người tài. Ảnh: QH

Theo ông Định, để giữ và thu hút nhân tài, quan trọng là tạo môi trường lành mạnh, khuyến khích sáng tạo.

"Nhiều khi đến cơ quan thủ trưởng mắng cái là chán lắm, chỉ muốn bỏ cơ quan thôi. Nhưng đến mà thủ trưởng động viên, bắt tay tươi cười thì lại phấn khởi muốn ở lại. Do vậy, môi trường quan trọng lắm. Góp ý cho thủ trưởng vài câu thủ trưởng lại bảo thế “trứng khôn hơn vịt à” thì chán lắm, không làm việc được đâu" - ông Định nói.

Về “kết”, phải kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nhà trường, doanh nghiệp, viện nghiên cứu đều phải luôn nhìn xem quốc tế làm gì, gắn bó với quốc tế để kêu gọi, thu hút quốc tế chuyển giao công nghệ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ quốc tế.

Về “mới”, phát triển nguồn nhân lực cũng phải luôn có sự thay đổi để thích ứng với tình hình mới.

Nói vướng thể chế thì phải rõ vướng ở đâu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng nghị quyết “bộ tứ trụ cột” ban hành gần đây đều có những nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến và theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, trước ngày 15-8 tới sẽ ban hành nghị quyết về giáo dục toàn dân, nghị quyết về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau khi các nghị quyết về nhân lực này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Đoàn giám sát cần cập nhật thêm để có sự đánh giá, kiến nghị một cách phù hợp để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ GD&ĐT có thể triển khai được trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu mỗi lần nói về vướng mắc thể chế thì phải nói rõ vướng mắc ở thể chế nào, bộ ngành nào. Ảnh: QH

Nói về báo cáo giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng báo cáo của Đoàn giám sát phải cung cấp được bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024. Giáo dục chất lượng cao của Việt Nam hiện đứng ở đâu trong khối ASEAN và châu Á? Từ đó, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là đối với những ngành, lĩnh vực then chốt của đất nước, phải có trọng điểm, có ưu tiên.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, dự thảo Nghị quyết đã đề ra chín nhóm vấn đề cần hoàn thiện thể chế chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát cân đối dung lượng giữa các mục thực trạng và giải pháp. Làm rõ việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tới đây thuộc về luật hay nghị định, thông tư?

"Vướng ở đâu thì gỡ ở đó chứ không nói chung chung là vướng thể chế. Vướng thể chế ở đâu, ở chỗ nào, thuộc ngành nào thì phải nêu cụ thể" - ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý khâu tổ chức thực hiện; làm rõ nội hàm của “chất lượng cao”, chất lượng nhân lực ở Trung ương, ở cấp tỉnh, cấp xã “cao”. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách tài chính nhà nước phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với vai trò đột phá chiến lược.