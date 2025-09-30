Ông Putin ký sắc lệnh gọi 135.000 công dân nhập ngũ 30/09/2025 05:38

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc gọi công dân nhập ngũ trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, hãng thông tấn TASS dẫn tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga.

“Sẽ gọi nhập ngũ 135.000 công dân Nga trong độ tuổi 18-30, không thuộc lực lượng dự bị và đủ điều kiện phục vụ quân sự, từ ngày 1-10 đến 31-12-2025" - sắc lệnh nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Sắc lệnh cũng quy định việc xuất ngũ cho binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ và cán bộ chỉ huy đã hết thời hạn phục vụ.

Chính phủ Nga, chính quyền các vùng và các ủy ban tuyển quân được giao trách nhiệm triển khai đầy đủ các biện pháp liên quan việc gọi nhập ngũ.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng liên bang, lãnh đạo các cơ quan và dịch vụ liên bang được chỉ đạo tổ chức việc gọi nhập ngũ đối với công dân đang làm việc tại các bộ, cơ quan hành chính liên bang và các tổ chức trực thuộc.