Ông Tập lên tiếng về cuộc gặp với ông Trump 30/10/2025 14:41

(PLO)- Lên tiếng về cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên nên tránh rơi vào “vòng xoáy trả đũa lẫn nhau".

Ngày 30-10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng về kết quả cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, song không đề cập những thỏa thuận mà ông Trump công bố, theo đài CGTN.

Theo ông Tập, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đạt được đồng thuận trong việc giải quyết một số vấn đề lớn sau quá trình thảo luận sâu rộng.

Ông kêu gọi hai bên nhanh chóng hoàn thiện và triển khai các bước tiếp theo, đồng thời duy trì và thực hiện những nội dung đã thống nhất nhằm tạo ra “kết quả cụ thể”, có thể trở thành “liều thuốc trấn an” cho cả hai nền kinh tế cũng như cho kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: XINHUA

Ông Tập nhấn mạnh, quan hệ kinh tế và thương mại nên tiếp tục đóng vai trò là “chất ổn định” và “động lực thúc đẩy” cho quan hệ song phương, thay vì trở thành “rào cản hay nguồn gốc xung đột”.

Hai bên, theo ông Tập, cần “nhìn vào bức tranh tổng thể” và tập trung vào lợi ích lâu dài của hợp tác, tránh rơi vào “vòng xoáy trả đũa lẫn nhau”.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai nhóm đàm phán có thể tiếp tục trao đổi “trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”, không ngừng rút ngắn danh sách bất đồng và mở rộng danh sách hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump mô tả buổi đối thoại với ông Tập là “một cuộc gặp tuyệt vời” và ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được thống nhất về “nhiều vấn đề quan trọng” và sẽ sớm công bố chi tiết với truyền thông.

Một trong những nội dung được đề cập là việc giải quyết bất đồng liên quan đến thương mại đất hiếm - lĩnh vực mà Mỹ phụ thuộc khoảng 70% nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đề cập thỏa thuận thương mại, chủ nhân Nhà Trắng cho biết hai bên “đã có thỏa thuận” và có thể sớm ký kết.