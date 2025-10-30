Ông Tập lên tiếng về cuộc gặp với ông Trump

Ngày 30-10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng về kết quả cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, song không đề cập những thỏa thuận mà ông Trump công bố, theo đài CGTN.
Theo ông Tập, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đạt được đồng thuận trong việc giải quyết một số vấn đề lớn sau quá trình thảo luận sâu rộng.
Ông kêu gọi hai bên nhanh chóng hoàn thiện và triển khai các bước tiếp theo, đồng thời duy trì và thực hiện những nội dung đã thống nhất nhằm tạo ra “kết quả cụ thể”, có thể trở thành “liều thuốc trấn an” cho cả hai nền kinh tế cũng như cho kinh tế toàn cầu.
Ông Tập nhấn mạnh, quan hệ kinh tế và thương mại nên tiếp tục đóng vai trò là “chất ổn định” và “động lực thúc đẩy” cho quan hệ song phương, thay vì trở thành “rào cản hay nguồn gốc xung đột”.
Hai bên, theo ông Tập, cần “nhìn vào bức tranh tổng thể” và tập trung vào lợi ích lâu dài của hợp tác, tránh rơi vào “vòng xoáy trả đũa lẫn nhau”.
Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai nhóm đàm phán có thể tiếp tục trao đổi “trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”, không ngừng rút ngắn danh sách bất đồng và mở rộng danh sách hợp tác giữa hai nước.
Trước đó, trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump mô tả buổi đối thoại với ông Tập là “một cuộc gặp tuyệt vời” và ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại”.
Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được thống nhất về “nhiều vấn đề quan trọng” và sẽ sớm công bố chi tiết với truyền thông.
Một trong những nội dung được đề cập là việc giải quyết bất đồng liên quan đến thương mại đất hiếm - lĩnh vực mà Mỹ phụ thuộc khoảng 70% nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.
Đề cập thỏa thuận thương mại, chủ nhân Nhà Trắng cho biết hai bên “đã có thỏa thuận” và có thể sớm ký kết.
Trung Quốc công bố kết quả đạt được trong đàm phán thương mại với Mỹ
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30-10 đã công bố kết quả các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa hai phái đoàn Mỹ-Trung vừa diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, phía Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế 10% được gọi là “thuế fentanyl”, đồng thời gia hạn thêm một năm việc tạm hoãn áp mức thuế 24% đối với hàng hóa Trung Quốc, gồm cả hàng hóa xuất xứ từ Đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao.
Phía Trung Quốc sẽ điều chỉnh tương ứng các biện pháp đáp trả đối với những mức thuế nói trên, đồng thời hai bên đã nhất trí tiếp tục gia hạn một số biện pháp miễn trừ thuế quan.
Như một dấu hiệu "hạ nhiệt" căng thẳng, Mỹ đã đồng ý tạm hoãn một năm việc thực thi quy định mới (công bố ngày 29-9) nhằm mở rộng danh sách cấm xuất khẩu. Quy định này nhắm đến các công ty có ít nhất 50% cổ phần thuộc sở hữu của những thực thể đã có tên trong "danh sách đen".
Để đáp lại, Trung Quốc cũng sẽ tạm hoãn một năm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được công bố ngày 9-10 và cho biết sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch này.
Phía Mỹ cũng sẽ tạm dừng trong một năm việc thực thi các biện pháp theo Mục 301 nhằm vào ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc.
Đáp lại, Trung Quốc sẽ tạm hoãn áp dụng các biện pháp trả đũa tương ứng trong cùng khoảng thời gian, kể từ khi biện pháp đình chỉ của Mỹ có hiệu lực.