Ông Trump lên đường về nước sau 40 phút gặp ông Tập 30/10/2025 12:37

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, liên quan thương mại, đất hiếm và fentanyl.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc ngày 30-10 đã kết thúc sau 40 phút trao đổi, theo đài CNN.

Không có tuyên bố chung nào được đưa ra sau cuộc hội đàm. Sau cuộc gặp, ông Trump lên chuyên cơ Không lực Một để trở về nước.

Trả lời báo chí trên chuyến bay, ông Trump mô tả đây là “một cuộc gặp tuyệt vời” và ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được thống nhất về “nhiều vấn đề quan trọng” và sẽ sớm công bố chi tiết với truyền thông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: XINHUA

Một trong những nội dung được đề cập là việc giải quyết bất đồng liên quan đến thương mại đất hiếm - lĩnh vực mà Mỹ phụ thuộc khoảng 70% nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.

“Tất cả các vấn đề về đất hiếm đã được giải quyết, không chỉ cho Mỹ mà cho cả thế giới. Không còn rào cản nào từ Trung Quốc nữa" - ông Trump nói.

Đề cập đến thỏa thuận thương mại, chủ nhân Nhà Trắng cho biết hai bên “đã có thỏa thuận” và có thể sớm ký kết.

“Tôi nghĩ là rất sớm thôi, vì không còn nhiều trở ngại lớn" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định “chúng tôi đã có thỏa thuận”, cho biết đây là thỏa thuận có thời hạn một năm và sẽ được gia hạn sau đó.

“Mỗi năm chúng tôi sẽ tái đàm phán, nhưng tôi tin thỏa thuận này sẽ kéo dài rất lâu. Chúng tôi đã đạt được đồng thuận trên hầu hết các vấn đề, bao gồm thương mại đậu nành và thuế fentanyl" - ông Trump nói.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý giảm thuế quan chung đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống còn 47%, đổi lại việc Bắc Kinh nối lại nhập khẩu đậu nành Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

Riêng về fentanyl, Chủ nhân Nhà Trắng cho biết Washington sẽ giảm thuế đối với fentanyl nhập khẩu từ Trung Quốc từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng thống Trump nói thêm rằng Chủ tịch Tập đã đồng ý “nỗ lực mạnh mẽ để ngăn chặn fentanyl” - loại ma túy tổng hợp được cho là gây ra hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm tại Mỹ.

Bắc Kinh lâu nay phủ nhận cáo buộc của Washington cho rằng Trung Quốc là nguồn cung chính các chất liên quan đến fentanyl đưa vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết vấn đề Đài Loan “không được nhắc đến” trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc.

“Đài Loan hoàn toàn không được đề cập. Chúng tôi thực sự không bàn về vấn đề đó” - chủ nhân Nhà Trắng nói.