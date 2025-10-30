Ông Trump nói chưa thể gặp ông Kim vì quá bận, sẽ sớm quay lại 30/10/2025 12:54

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông quá bận trong thời gian ở Hàn Quốc nên chưa thể gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng sẽ sớm quay lại bán đảo Triều Tiên.

Ngày 30-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông quá bận trong thời gian ở Hàn Quốc nên chưa thể gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng sẽ quay lại để tổ chức cuộc gặp, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Trump đưa ra phát biểu này với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One sau khi rời Busan (Hàn Quốc) để trở về nước.

Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc để tham dự các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông nghỉ một đêm tại TP Gyeongju, tỉnh North Gyeongsang - nơi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông rời Hàn Quốc một ngày trước khi phần chính thức của hội nghị bắt đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời TP Gyeongju, tỉnh North Gyeongsang (Hàn Quốc) ngày 30-10 để trở về Mỹ. Ảnh: YONHAP

Trong thời gian ở Hàn Quốc, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên song ông Kim không có phản hồi.

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ rằng ông mong muốn được chứng kiến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh với ông Lee, ông Trump nói rằng ông và ông Kim “rất hòa hợp với nhau” nhưng “thật sự chưa thể sắp xếp được thời điểm phù hợp”.