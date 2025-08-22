Ông Thaksin được tuyên trắng án trong vụ cáo buộc khi quân 22/08/2025 11:15

(PLO)- Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trắng án trong vụ ông bị truy tố cáo buộc khi quân, liên quan cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc hồi năm 2015.

Ngày 22-8, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết tuyên cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trắng án trong vụ cáo buộc khi quân, liên quan cuộc phỏng vấn của ông trên truyền hình Hàn Quốc vào tháng 5-2015.

Quá trình xét xử diễn ra nghiêm ngặt, với các phiên lấy lời khai của nguyên đơn từ ngày 1 đến 3-7 và của bị cáo vào ngày 16-7.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tươi cười ra về sau khi được tuyên trắng án. Ảnh: KHAOSOD

Luật sư Vinyat Chatmatri đã đưa ra 3 nhân chứng quan trọng để phản bác bằng chứng của nguyên đơn, gồm chính ông Thaksin, cựu Phó Thủ tướng Wisanu Krea-ngam và cựu Thư ký Bộ Tư pháp Thongthong Chandrasing.

Các phiên tòa đều diễn ra kín, không cho người ngoài tham dự, ông Thaksin có mặt trực tiếp trong tất cả các phiên. Nhiều chính trị gia và thành viên gia đình đến để động viên.

Người dân đến ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sáng 22-8. Ảnh: KHAOSOD

Trước ngày tuyên án, lực lượng cảnh sát tòa án đã dựng rào chắn thép, phân khu vực cho phóng viên tác nghiệp, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Sáng nay, ông Thaksin cùng cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và luật sư đã có mặt tại tòa để nghe phán quyết.

Với phán quyết này, vụ án liên quan đến phát ngôn trước truyền thông nước ngoài chính thức khép lại, gây chú ý lớn trong dư luận Thái Lan và quốc tế.