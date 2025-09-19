Ông Zelensky thăm Donetsk, tuyên dương 'thành công quan trọng' đối với Ukraine 19/09/2025 06:19

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội nước này đã giành lại 160 km 2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk trong chiến dịch phản công đang diễn ra trong những tuần gần đây.

Ngày 18-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm một đơn vị chiến đấu tại tỉnh Donetsk, tuyên dương việc quân đội nước này đang phản công các lực lượng Nga tại 3 thành phố chiến lược trong vùng, theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform.

Nói trong thông điệp video được ghi tại tiền tuyến, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine “đang làm rất tốt” trong chiến dịch phản công tại các TP Donetsk, Pokrovsk và Dobropillia (cùng thuộc tỉnh Donetsk).

Theo lời ông Zelensky, đây chỉ là “một trong những chiến dịch phản công” mà quân đội Ukraine đang tiến hành và giao tranh tại khu vực Donetsk “rất ác liệt, song đã gây ra tổn thất đáng kể cho quân Nga”.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã giành lại được 160 km2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk, đẩy lùi quân Nga được 15-20 km về phía đường cao tốc chiến lược Dobropillia-Kramatorsk gần TP Pokrovsk – nơi vốn bị quân Nga bao vây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến Donetsk hôm 18-9. Ảnh: president.gov.ua

Dẫn các báo cáo từ Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi, Tổng thống Zelensky cho biết trong chiến dịch phản công ở khu vực Donetsk quân Ukraine đã giành lại 7 khu định cư tại các mặt trận Dbropillia và Pokrovsk.

Ông Zelensky nói rằng cuộc phản công “vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch”, đánh dấu “một thành công quan trọng đối với Ukraine”. Riêng tại khu vực Pokrovsk, phía Kiev đã thống kê tổn thất của phía Nga “trong những tuần gần đây” lên tới hơn 2.500 người, trong đó hơn 1.300 lính tử trận và gần 100 lính bị bắt làm tù binh.

“Trên thực tế, lực lượng của chúng tôi [Ukraine] đã tước đi khả năng thực hiện chiến dịch tấn công toàn diện mà quân chiếm đóng [Nga] đã lên kế hoạch và trông chờ từ lâu” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine đang nhắc tới việc quân Nga được cho là đã vạch kế hoạch tấn công theo 4 trục chính nhằm vào các khu vực Sumy, Novopavlovsk, Pokrovsk và Zaporizhia trong năm 2025.

Trước đó, ông Zelensky hôm 17-9 tuyên bố các lực lượng Ukraine đã nắm được “kế hoạch” trên của phía Moscow và đã làm thất bại kế hoạch của Nga theo hướng Sumy cùng một hướng khác.

Moscow thường không bình luận về các thông tin mà phía Kiev cho là kế hoạch tiến công hay báo cáo thương vong của quân đội Nga tại Ukraine.

Ông Zelensky hôm 18-9 cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với những người tham gia chiến đấu và trao một số giải thưởng nhà nước cho những binh lính đã thể hiện xuất sắc trong những tuần gần đây.

Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại lời kêu gọi các đối tác phải hành động để Nga “bị ép buộc phải hoà bình”.

Ông Zelensky lưu ý rằng để làm được điều đó, quân đội Ukraine cần phải “đủ mạnh với năng lực tác chiến tầm xa đầy đủ”, trong khi thế giới có thể sát cánh cùng Kiev “bằng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga, với áp lực mạnh mẽ”.