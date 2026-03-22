Petrolimex cam kết đủ nhiên liệu cho việc thi công sân bay Liên Khương 22/03/2026 11:03

(PLO)- Hiện Petrolimex cung cấp cho đơn vị thi công nâng cấp sân bay Liên Khương 100 m3 nhiên liệu/tháng và cam kết sẽ cung ứng theo nhu cầu.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo UBND tỉnh tình hình cung ứng nhiên liệu phục vụ thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” (sân bay Liên Khương).

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa 6 tháng để nâng cấp.

Thực hiện đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xem xét ưu tiên cung ứng nhiên liệu phục vụ thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương, Sở Công thương đã làm việc với Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng.

Theo đó ngày 11-3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã có văn bản tháo gỡ khó khăn về cung ứng nhiên liệu phục vụ thi công dự này, Công ty Petrolimex Lâm Đồng đã chủ động làm việc và ký hợp đồng mua bán xăng dầu với Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công trình hàng không ACC tại TP.HCM (đơn vị thi công chính của dự án). Cụ thể, sản lượng Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng cung cấp là 100 m3/tháng.

“Trong thời gian tới, đơn vị thi công có nhu cầu cao hơn để phục thi công dự án thì Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng cam kết sẽ cung ứng theo nhu cầu của đơn vị thi công”, báo cáo của Sở Công thương nêu.

Cơ giới thi công dự án.

Như PLO đã đưa, vào lúc 0h ngày 4-3, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã chính thức đóng cửa để triển khai thi công các hạng mục dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”. Thời gian đóng tạm thời: Từ 0h ngày 4-3-2026 đến 23h59 ngày 25-8-2026 (giờ địa phương).

Dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng (bao gồm xây nhà ga mới và hạng mục đồng bộ), nâng cấp lên tiêu chuẩn 4E, có thể tiếp nhận máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350; công suất phục vụ lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao tại Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên, sau khi sân bay được công bố là cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực vào tháng 6-2024.