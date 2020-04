4 doanh nghiệp vụ ông Nguyễn Thành Tài giao đất vàng Lê Duẩn

CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.



Trước đó, VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm đối với các ông Lưu Văn Thăng - chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xăng dầu Vitaco, ông Nguyễn Minh Xuân - chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí TP.HCM, ông Nguyễn Khắc Thám - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM và ông Nguyễn Đình Hiền - chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.





VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm của bốn cá nhân với ông Nguyễn Thành Tài . Ảnh: Tư liệu

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm là không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này về hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Bởi lẽ, tại các quyết định của UBND TP về việc thu hồi nhà đất số 8-12 Lê Duẩn có nêu "Công ty quản lý kinh doanh nhà có trách nhiệm bố trí di dời cho các đơn vị đang thuê nhà về địa điểm do công ty quản lý nhà thành phố quản lý theo quy định". Tuy nhiên, công ty quản lý kinh doanh nhà không triển khai thực hiện việc bố trí trụ sở mới cho nhóm 4 doanh nghiệp trên. Trong khi 4 nhóm doanh nghiệp này vẫn đóng tiền thuê đất đến hết ngày 13-6-2011.

Và tại thời điểm ông Tài ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất trên cho Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue không đúng đối tượng, áp dụng hai hình thức giao và cho thuê trên cùng một dự án đầu tư, chấp nhận cho thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cho cơ quan chuyên môn thẩm định, xác định về giá trị tài sản đối với tài sản trái với các quy định của pháp luật thì nhóm 4 doanh nghiệp đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Lavenue không còn phát sinh bất cứ quyền và lợi ích nào đối với khu đất này. Việc chuyển nhượng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất.

Đồng thời, theo kết luận điều tra, đến nay chưa có tài liệu thể hiện việc chiếm hưởng vụ lợi của các cá nhân từ việc chuyển nhượng cổ phần. Khoản tiền thu lợi được nhóm 4 doanh nghiệp sử dụng và việc chi trả cổ tức, đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng trụ sở công ty... đến nay cũng chưa xác định được hậu quả thiệt hại do hành vi của các cá nhân này gây ra.

Kết quả điều tra đến nay cũng không có tài liệu nào chứng minh các ông này có hành vi bàn bạc, thông đồng với bị can Tài và các bị can khác.

Bộ Công an cũng cho biết quá trình điều tra bổ sung đã kê biên 11 bất động sản trên địa bàn TP.HCM thuộc quyền sở hữu của các cá nhân ông Đào Anh Kiệt, ông Nguyễn Hoài Nam, bà Lê Thị Thanh Thúy và ông Trương Văn Út để đảm bảo việc thi hành án.

Về yêu cầu của VKS xem xét, xác định chính xác hậu quả, thiệt hại và thất thoát do hành vi của ông Tài và đồng phạm gây ra, Bộ Công an xác định: Hậu quả, thiệt hại đối với ngân sách nhà nước là 4,78 tỉ đồng và số tiền ngân sách nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định là hơn 248 tỉ đồng...