Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đối diện với mức án cao nhất

Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Cùng bà Hiền, các bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi), Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Nhóm này hầu hết là những người trực tiếp gây ra cái chết của nữ sinh CMD - con gái bà Hiền.



Bị can Trần Thị Hiền (trái)

Thông tin với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ án trên, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết kết quả điều tra xác định bà Hiền đã mua bán trót lọt 4 bánh heroin. Với số lượng ma túy lớn như vậy, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can này theo khoản 4 điều 194 BLHS năm 1999, khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Đáng chú ý, hành vi phạm tội của bà Hiền bị cảnh sát phát hiện trong lúc điều tra vụ án mạng của chính con gái bị can. Các đối tượng ra tay sát hại nữ sinh CMD đã khai báo về hành vi này của bà Hiền.

Tháng 5-2019, trong lúc vụ án mạng của con gái chưa có hồi kết, bà Hiền bị bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sự việc khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, quá trình điều tra, bà Hiền tỏ ra bình tĩnh và không chịu nhận tội. Thái độ này cũng được nữ bị can thể hiện nhất quán ngay trong chính vụ án mạng của con gái, bằng cách không chịu khai báo với cơ quan công an về việc con gái bị bắt giữ.

Thông tin thêm về vụ án mạng của nữ sinh CMD, ông Hồng cho hay từ khi con gái bị bắt giữ, sát hại cho đến thời điểm bị bắt giam, bà Hiền đã có nhiều hành vi nhằm đánh lạc hướng điều tra, bao che cho hành vi phạm tội của mình.

Bà Hiền là người đầu tiên biết con mình bị các đối tượng bắt nhưng lại không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai con gái đi giao gà và mất tích. Cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà Hiền cũng như các thành viên trong gia đình, tất cả biết nạn nhân bị bắt cóc nhưng đều không cung cấp. Việc gây khó khăn này chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ quan công an không cứu được cô nữ sinh xấu số.

Đặc biệt, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết bà Hiền liên tục gây khó khăn, không hợp tác với cơ quan điều tra.