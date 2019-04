Nhận đất 2 ngày bị chiếm lại, không lẽ bó tay?

Giải quyết cách nào? Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 58/2009 của Chính phủ (hướng dẫn thủ tục THADS) quy định: Tài sản đã được giao trên thực tế cho người được nhận tài sản và người đó đã ký nhận vào biên bản giao, nhận tài sản nhưng sau đó bị đương sự chiếm lại thì cơ quan THADS không có trách nhiệm giao lại tài sản cho người được nhận tài sản. Người đã nhận tài sản có quyền yêu cầu UBND hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vì thế trong vụ này, trách nhiệm của Cục THADS tỉnh Bạc Liêu đã hết. Việc bà T. chiếm lại đất của ông Phong thì thẩm quyền xử phạt hành chính thuộc công an hoặc UBND cấp xã nơi có đất. Do đó, ông Phong cần làm đơn yêu cầu địa phương xử lý theo thẩm quyền. Trong quyết định xử phạt hành chính cần áp dụng hình phạt phụ là áp dụng biện pháp cưỡng chế bà T. chấm dứt hành vi vi phạm. Nếu bà T. tiếp tục vi phạm thì xử phạt nặng hơn, lúc này thẩm quyền thuộc chủ tịch UBND huyện. Cuối cùng, nếu bà này vẫn không chấp hành thì UBND huyện là cơ quan có quyền kiến nghị công an cùng cấp xử lý hình sự theo quy định. TS NGUYỄN VĂN TIẾN, Trường ĐH Luật TP.HCM SONG NGUYỄN ghi