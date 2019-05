Quy lỗi cho người chết trong vụ tai nạn

Ngày 7-11-2018, ông Lê Minh Kỳ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) thì xảy ra tai nạn với ô tô do ông Nguyễn Thanh Tùng điều khiển. Hậu quả là ông Kỳ tử vong tại chỗ.



Sau khi nhận được tin tố giác, Công an quận 7 đã tiến hành các giám định. Cơ quan giám định xác định không phát hiện dấu vết va chạm giữa xe máy và ô tô… Về tốc độ ô tô và xe máy, kết luận giám định xác định không đủ cơ sở xác định tốc độ của hai xe khi tham gia giao thông. Nguyên nhân chết là do chấn thương vỡ sọ não.

Ngày 11-1-2019, Công an quận 7 ban hành thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm với nội dung: “Ông Kỳ điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều với xe ô tô do ông Tùng điều khiển va chạm với xe đạp điện của người đi đường (chưa xác định được) làm ông Kỳ té ngã xuống đường và ngã vào bánh sau bên phải của xe ô tô do ông Tùng điều khiển, dẫn đến tử vong. Đây là lỗi của nạn nhân té ngã vào xe ô tô do ông Tùng điều khiển đang lưu thông cùng chiều”.



Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Kỳ tử vong. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Cùng ngày 11-1-2019, CQĐT Công an quận 7 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông trên.

Bà Nguyễn Thái Thị Thường (vợ ông Kỳ) khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án. Theo bà, CQĐT cho rằng lỗi do chồng bà va quẹt vào xe đạp điện, tự té vào bánh sau ô tô dẫn đến tử vong nhưng lại không xác định được người điều khiển xe đạp điện. “Nếu là do va chạm với xe đạp điện thì CQĐT phải xác định được quá trình va chạm giữa xe mô tô và xe đạp điện, phải xác định được lỗi là do chồng tôi hay người điều khiển xe đạp điện thì mới xác định được lỗi trong vụ tai nạn giao thông” - bà Thường nói.

Cạnh đó, bà Thường cho rằng CQĐT không lấy lời khai nhân chứng tại hiện trường, không trích xuất được camera ghi hình tại thời điểm xảy ra tai nạn, không xác định được tốc độ của mô tô và ô tô… mà lại kết luận lỗi hoàn toàn do chồng bà là không thỏa đáng.

Ngày 2-2, VKSND quận 7 có quyết định giải quyết khiếu nại bác đơn của bà Thường. Theo VKSND quận 7, ông Kỳ điều khiển mô tô và va chạm với một xe khác (chưa xác định được), ngã vào bánh sau bên phải ô tô của ông Tùng điều khiển. Tài xế Tùng không có lỗi trong việc gây ra tai nạn nên hành vi không cấu thành tội phạm. Vì vậy, CQĐT không khởi tố vụ án là có căn cứ.

Bà Thường tiếp tục khiếu nại đến VKSND TP.HCM nhưng chưa nhận được trả lời.