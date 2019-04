Vụ lùi xe trên cao tốc: Tạm giam tài xế container thêm 3 tháng

Liên quan đến vụ xe innova lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến 4 người tử vong, VKSND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa ra quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự 4 tháng, gia hạn thời hạn tạm giam 3 tháng đối với tài xế container Lê Ngọc Hoàng.



Tài xế container Lê Ngọc Hoàng bị tạm giam thêm 3 tháng. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, lý do của việc gia hạn thời hạn điều tra là vì vụ án có tính chất phức tạp, cần phải có thêm thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định pháp luật.

Trước đó, sau phiên giám đốc thẩm tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã ra quyết định tạm giam đối với bị can Lê Ngọc Hoàng trong thời gian 120 ngày.

LS Giang Hồng Thanh, Đoàn LS TP Hà Nội, đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Hoàng từ tạm giam sang tại ngoại.

Theo LS Thanh, Hoàng có nơi cư trú ổn định, lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; là lao động chính trong gia đình, trước khi bị bắt đang nuôi hai con nhỏ và cha mẹ già; không có dấu hiệu bỏ trốn hoặc dấu hiệu phạm tội; được TAND tỉnh Thái Nguyên đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

“Trong quá trình bị tạm giam, do cảm thấy oan uổng nên Hoàng đã lao đầu vào tường nhà tạm giữ với ý định tự tử, sau đó được cán bộ trực phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Điều này cho thấy nếu tiếp tục tạm giam Hoàng sau khi có quyết định giám đốc thẩm, không loại trừ nguy cơ vì uất ức mà Hoàng tiếp tục tìm cách gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của bản thân…” - luật sư Thanh viết trong đơn.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã có công văn phản hồi, không chấp nhận đề nghị nêu trên. Cơ quan này khẳng định việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 BLTTHS. Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết.