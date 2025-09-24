Pharmacity ký hợp tác chiến lược 4 bên: Chung tay vì sức khỏe trẻ em Việt Nam 24/09/2025 14:14

(PLO)- Ngày 23-9, bốn đơn vị gồm Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Công ty Cổ phần MHD Pharma và AORA Health, S.L (Tây Ban Nha) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, khẳng định cam kết lâu dài trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho trẻ em Việt Nam.

Lễ ký được thực hiện trước sự chứng kiến của ông Pablo Desportes Bielsa, đại diện Đại sứ quán Tây Ban Nha.

Lấy trẻ em làm trung tâm hợp tác

Tại đây thông điệp “vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn” được nhắc đi nhắc lại như kim chỉ nam của chương trình. Trọng tâm là mở rộng chương trình “Doctor Tour – Ngày hội sức khỏe” đến những địa phương khó khăn.

Theo đó trẻ em sẽ được thăm khám, cấp phát thuốc, nhận vật phẩm y tế miễn phí và được trang bị kiến thức về dinh dưỡng và các bệnh phổ biến theo lứa tuổi. Qua đó, từng bước hình thành một mạng lưới hỗ trợ bền vững cho sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Đại diện bốn đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược dưới sự chứng kiến của ông Pablo Desportes Bielsa, đại diện Đại sứ quán Tây Ban Nha

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTE) được thành lập từ 2008 thực hiện trách nhiệm là tổ chức xã hội duy nhất được quy định nhiệm vụ tại Luật Trẻ em về thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội BVQTE Việt Nam, phát biểu: "Hợp tác chiến lược giữa Hội - Pharmacity và các đối tác nhằm kết nối, chung tay vì sức khỏe trẻ em là một trong những hành động đầu tiên hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó trẻ em được ưu tiên, được đặt vào trung tâm để tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước tới thời kỳ phát triển phồn vinh, hạnh phúc".

﻿Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam.

Sức mạnh cộng hưởng từ 4 đơn vị

Theo đánh giá sự hợp tác lần này mang tính quốc tế và liên ngành rõ rệt. MHD Pharma, với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối dược phẩm tại Việt Nam, cam kết cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đúng nhu cầu.

Ông Phùng Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc MHD Pharma, nhấn mạnh: “Thông qua hợp tác chiến lược này, chúng tôi tin tưởng rằng sự kết nối giữa nghiên cứu quốc tế, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và sự tận tâm của đội ngũ dược sĩ tại Pharmacity sẽ tạo nên một mạng lưới chăm sóc sức khỏe bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em Việt Nam – thế hệ trung tâm của sự phát triển đất nước”.

Trong khi đó, AORA Health là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển chuyên sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng thế hệ mới tại Tây Ban Nha, mang đến công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng thế hệ mới được kiểm nghiệm lâm sàng và phân phối tại hơn 40 quốc gia.

Ông Gonzalo Penaranda, Tổng giám đốc AORA Health, nói: “Sự hợp tác được xây dựng với mục tiêu cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng và khả năng hấp thu dưỡng chất cho trẻ em tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung mang đến những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách tại địa phương, trong đó có việc ứng dụng công nghệ enzyme tiêu hóa tiên tiến nhất hiện nay. Chúng tôi tin tưởng sự kết hợp sẽ tạo ra những thay đổi bền vững, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho sức khỏe của trẻ em. Khi chung tay, chúng ta hy vọng sẽ đóng góp vào một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho trẻ em Việt Nam".

Về phía Hệ thống nhà thuốc Pharmacity, ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng trẻ em khỏe mạnh hôm nay sẽ là nền tảng cho một Việt Nam vững mạnh mai sau. Vì thế, với đội ngũ và hệ thống trải dài trên khắp Việt Nam, Pharmacity cam kết đồng hành cùng các đối tác để mang y tế và dinh dưỡng chất lượng đến gần hơn với mọi em nhỏ, đặc biệt là ở những địa phương còn còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là sứ mệnh gắn liền với hành trình phát triển của Pharmacity".

﻿Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc Pharmacity.

Tiếp nối những hành động cụ thể vì cộng đồng

Pharmacity đã cụ thể hóa cam kết trách nhiệm xã hội thông qua chuỗi chương trình Doctor Tour – Ngày hội chăm sóc sức khỏe được triển khai tại nhiều địa phương như Bình Phước, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Bến Tre… Hàng trăm em nhỏ cùng gia đình đã được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời nhận học bổng và quà tặng từ Hệ thống nhà thuốc.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Pharmacity cùng các đối tác còn trao tặng 1.000 phần quà ý nghĩa cho trẻ em, trong đó có nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Song song với các hoạt động trên, Pharmacity cũng liên tục hiện diện trong các sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước, khẳng định tinh thần phụng sự cộng đồng qua những hành động thiết thực, bền bỉ và giàu ý nghĩa xã hội.

Cụ thể, trong dịp đại lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua tại Hà Nội, hệ thống trao tặng hơn 40.000 chai nước, hàng nghìn quạt cầm tay cùng các hoạt động y tế khác nhằm hỗ trợ và đảm bảo sức khỏe người dân tham gia sự kiện trong những ngày nắng nóng, để lại hình ảnh và ấn tượng đẹp trong các sự kiện lớn của Đất nước. Trước đó, dịp 30-4, Pharmacity cũng trao tặng hơn 30.000 chai nước, quạt tay và cờ Tổ quốc trong chuỗi hoạt động tại đại lễ 30-4.