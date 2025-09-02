Những khoảnh khắc CEO Pharmacity trực tiếp tặng nước uống cho người dân trong Lễ 2-9 02/09/2025 15:22

(PLO)- Suốt dịp Lễ 2-9, hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã triển khai các “Trạm sức khỏe” hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp - tặng nước uống và quạt miễn phí người dân và du khách.

Giữa dòng người hân hoan chào đón Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khoảnh khắc thú vị khi CEO của chuỗi nhà thuốc Pharmacity đã trực tiếp trao tận tay từng chai nước, từng chiếc quạt cho nhiều người có mặt tại trung tâm Hà Nội đêm ngày 1-9.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, mời nước người dân tham gia đại lễ 2-9.

Trong không khí trang nghiêm và tự hào của thời khắc lịch sử, hành động gần gũi của ông Deepanshu Madan (Tổng Giám đốc Pharmacity) tại điểm tiếp sức trên đường Tràng Tiền đã xoá nhoà mọi khoảng cách.

Đó không chỉ là những chai nước giải nhiệt, mà còn là những cái bắt tay vui vẻ chân thành, những lời chúc mừng Đại lễ an toàn, ấm áp gửi đến từng người. Nhiều người dân ban đầu có vẻ ngỡ ngàng, nhưng sau đó nhanh chóng hòa nhịp và bày tỏ sự thích thú.

CEO Pharmacity thân thiện bắt tay người tham gia Đại lễ vào tối ngày 1-9.

"Giữa dòng người đông đúc, thấy một ông Tây tự tay phát nước cho mình, tôi thực sự bất ngờ. Rất trân quý!", chị Minh Anh (một người Hà Nội đang tham gia Lễ) chia sẻ. Những khoảnh khắc đẹp như các bạn trẻ nhường phần quà của hệ thống nhà thuốc Pharmacity (gồm nước uống và quạt) cho người lớn tuổi, du khách nước ngoài dừng lại chụp ảnh... đã góp phần tô đẹp thêm tinh thần đoàn kết của ngày lễ lớn.

Nhiều người thấy thú vị khi tận tay nhận món quà ý nghĩa của người đứng đầu chuỗi nhà thuốc Pharmacity.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, xúc động nói: "Được có mặt ở đây, trong khoảnh khắc lịch sử này của con người và đất nước Việt Nam là một vinh dự to lớn với tôi. Theo tôi, đây không chỉ là trách nhiệm, mà là cách để thể hiện sự tri ân chân thành đến đất nước và con người nơi chúng tôi đang phụng sự. Những chai nước là món quà và quạt là sự sẻ chia nhỏ bé của chúng tôi, mong muốn góp phần để ngày vui của dân tộc được trọn vẹn, an toàn."

Hành động ý nghĩa này là một phần trong chuỗi hoạt động mà Pharmacity đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm chăm sóc sức khỏe người dân dịp Đại lễ Quốc Khánh 2-9.

Không chỉ tiếp sức, công tác hỗ trợ y tế cũng được Pharmacity phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Y tế Thành phố Hà Nội. Các dược sĩ của Pharmacity đã túc trực xuyên đêm bên cạnh đội ngũ y tế, xử lý kịp thời các trường hợp choáng váng, mệt mỏi, đảm bảo sức khỏe cho người dân tham dự Đại lễ.

Ông Deepanshu Madan liên tục di chuyển trao tặng nước và quạt giữa phố Tràng Tiền, Hà Nội.

Tinh thần phụng sự cộng đồng này cũng đã được Pharmacity thể hiện trước đó, khi phát tặng hơn 30.000 chai nước, hàng chục nghìn quạt cầm tay và cờ Tổ quốc… đồng hành cùng người dân, du khách trong chương trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM.

Trong ngày hôm nay (2-9), các điểm hỗ trợ của Pharmacity sẽ tiếp tục hoạt động tại các khu vực trung tâm để tiếp sức cho người dân và du khách. Giữa niềm vui chung của đất nước, những hình ảnh đẹp và hành động thiết thực như thế này càng làm lan toả thêm thông điệp về sự đoàn kết, sẻ chia và một Việt Nam thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.