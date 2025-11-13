Phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/11/2025 16:21

(PLO)- Lễ phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 13-11. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 13-11 đến 15-12-2025.

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành VH-TT&DL.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: VIẾT THỊNH

Thứ trưởng nhấn mạnh, gần 80 năm qua, ngành VH-TT&DL không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trụ cột góp phần bồi đắp tinh thần, thể chất và tâm hồn dân tộc Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động và sáng tạo đến bạn bè quốc tế.

Theo Thứ trưởng, âm nhạc luôn có sức mạnh đặc biệt – chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và kết nối con người. Một bài hát hay có thể trở thành biểu tượng tinh thần, được cất vang trong các phong trào thi đua, lễ hội hay trên những sân khấu khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ tinh thần đó, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm âm nhạc mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên và người lao động trong toàn ngành.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông kêu gọi các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, văn nghệ sĩ, cán bộ và những người yêu mến văn hóa, thể thao, du lịch tích cực hưởng ứng, gửi gắm cảm xúc và tâm huyết của mình vào các tác phẩm dự thi.

Bộ VH-TT&DL cam kết tổ chức cuộc thi công bằng, minh bạch, nghiêm túc, với sự tham gia của các nhạc sĩ và chuyên gia uy tín trong Hội đồng Giám khảo để lựa chọn ra những tác phẩm thật sự xứng đáng.

Các ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành, dàn dựng và biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật lớn, góp phần lan tỏa tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.

Ca khúc dự thi có thể thuộc các thể loại thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian đương đại, jazz, rock, pop, tốp ca, đơn ca, với nội dung ca ngợi truyền thống, đóng góp của ngành, tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và du lịch bền vững.