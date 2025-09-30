Phát hiện thi thể đang phân hủy trong lô cốt bỏ hoang ở Nha Trang 30/09/2025 15:57

(PLO)- Công nhân điện lực tá hỏa khi phát hiện thi thể đang phân hủy trong lô cốt bỏ hoang ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 30-9, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện ở khu vực đường Nguyễn Xiển.

Công nhân điện lực phát hiện thi thể trong lô cốt bỏ hoang. Ảnh: AB

Trưa cùng ngày, hai nhân viên điện lực trong lúc đang kéo đường dây điện tại khu vực đường Nguyễn Xiển, phường Bắc Nha Trang, thì ngửi thấy mùi thối nồng nặc. Khi đi tìm kiếm, một nhân viên điện lực vào lô cốt bỏ hoang gần trung tâm sát hạch xe cơ giới thì tá hỏa phát hiện một thi thể.

Công an phường Bắc Nha Trang khoanh vùng hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, chưa rõ danh tính, lai lịch. Thi thể mặc quần áo màu đen, tay đeo đồng hồ, bên cạnh có một balo.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Quân y 87.