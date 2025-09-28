Tài xế xe ôm mời nam du khách hút thuốc rồi trộm tài sản 28/09/2025 13:20

(PLO)- Sau khi hút thuốc do tài xế xe ôm mời, nam du khách nước ngoài lơ mơ rồi ngất lịm, toàn bộ tài sản mang theo đều bị trộm.

Ngày 28-9, Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thải (53 tuổi, người địa phương) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Thải, nghi phạm trộm tài sản của du khách người Nga. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thải hành nghề xe ôm. Khoảng 13 giờ ngày 25-9, Thải chạy xe máy đến khu vực chân cầu Trần Phú (phường Bắc Nha Trang) thì gặp ông Borisov Daniil (quốc tịch Nga) đang đi bộ có đeo balô màu đen nên mời hút thuốc.

Nam du khách đồng ý, ngồi lên xe máy để Thái chở đến công viên Hòn Chồng. Tại đây, Thải lấy tẩu thuốc ra mời ông Borisov Daniil hút. Khoảng 15 phút sau, Thải yêu cầu đưa tiền thuốc thì nam du khách đồng ý, nhưng lúc này ông Borisov Daniil có biểu hiện phê thuốc, mất kiểm soát rồi nằm bất tỉnh.

Thấy ông Borisov Daniil có tài sản, Thải lục túi quần lấy một điện thoại, lấy balô màu đen bên trong có một máy tính, một máy ảnh, một cục sạc dự phòng màu xanh cùng 2 triệu tiền mặt rồi rời đi.

Số tài sản trộm được, Thải mang đến cửa hàng điện thoại HH2 trên đường 2-4, phường Bắc Nha Trang bán được 2,7 triệu đồng.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: XH

Trước đó, ông Borisov Daniil sau khi tỉnh lại thấy toàn bộ tài sản đã bị mất nên đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang triển khai lực lượng, truy xét nghi can. Đến khoảng 9 giờ ngày 27-9, công an phát hiện Thải đang đứng trước một tiệm vàng trên đường 2-4 có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thải khai nhận toàn bộ hành vi đã trộm tài sản của ông Borisov Daniil.