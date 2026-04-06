Phạt hơn 100 triệu đồng xe đầu kéo '4 không' trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 06/04/2026 11:26

(PLO)- CSGT xử phạt hơn 100 triệu đồng chủ và tài xế xe đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 6-4, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt xe đầu kéo “4 không” lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

CSGT niêm phong, tạm giữ xe 7 ngày

Theo đó, chiều 5-4, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe đầu kéo biển số TP Đà Nẵng vi phạm hàng loạt lỗi khi đang lưu thông qua khu vực xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế N.T.A (33 tuổi, trú Quảng Trị) không xuất trình được giấy đăng ký xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm); không có phù hiệu vận tải theo tỉ lệ quy định và chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Với bốn lỗi trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, trừ 8 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đối với doanh nghiệp chủ phương tiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi: Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông; đưa phương tiện không đăng kiểm tham gia giao thông; để người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định; để người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép. Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 88 triệu đồng.

Như vậy, với các lỗi vi phạm nêu trên, cả tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 104 triệu đồng.