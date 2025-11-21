Phố ẩm thực Vĩnh Khánh lọt top 10 con đường hấp dẫn nhất thế giới năm 2025 21/11/2025 14:27

(PLO)- Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) là một trong ba đại diện châu Á xuất sắc nhất lọt vào top 10 con đường hấp dẫn nhất thế giới.

Tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh Time Out vừa công bố danh sách 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025. Việt Nam gây chú ý khi phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) góp mặt trong top 10, trở thành một trong ba đại diện châu Á xuất sắc nhất.

Theo bảng xếp hạng, Vĩnh Khánh giữ vị trí thứ 10 và được mô tả như “một viên ngọc ẩn đang toả sáng” giữa lòng đô thị sôi động nhất Việt Nam. Tác giả Joey Gann viết: “Đông đúc nhất từ hoàng hôn tới sáng hôm sau, phố ẩm thực Vĩnh Khánh là điểm gặp gỡ của giới trẻ sành điệu và dân văn phòng TP.HCM… nơi thực khách có thể dành trọn buổi tối trong ‘vòng tay mặn mòi’ của ẩm thực và âm thanh đường phố”.

Theo Time Out, không khí nơi đây được tạo nên từ những quầy hàng rong bán mực nướng, kem tráng miệng, tiếng chảo xào rán, cụng ly cùng tiếng hát karaoke đặc trưng phát ra từ các quán ven đường.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) góp mặt trong top 10 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh thuộc phường Khánh Hội - đơn vị hành chính mới của TP.HCM sau khi sáp nhập các phường 8, 9, 15 và một phần phường 2, 4 của quận 4 cũ. Khu vực này sở hữu vị trí đắc địa sát trung tâm, tiếp giáp các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và cầu Calmette, tạo thuận lợi lớn cho du khách tiếp cận.

Là một trong những thiên đường ẩm thực nổi tiếng nhất Sài Gòn, Vĩnh Khánh luôn tấp nập từ chiều tối đến khuya, đặc biệt vào cuối tuần. Hàng quán san sát cùng thực đơn phong phú giúp nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của khách địa phương và du khách quốc tế.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh thuộc phường Khánh là nơi mệnh danh thiên đường ẩm thực TP.HCM. Ảnh: CH.

Theo Time Out, bảng xếp hạng năm nay được thực hiện dựa trên đề cử của hội đồng biên tập và mạng lưới chuyên gia toàn cầu, sau đó đánh giá theo các tiêu chí: ẩm thực, đồ uống, văn hóa, mức độ vui chơi và tinh thần cộng đồng.

Tạp chí cũng nhấn mạnh vai trò của những con phố nhỏ trong việc phản ánh sức sống và bản sắc của một thành phố: “Nếu muốn cảm nhận cuộc sống địa phương một cách chân thực nhất, hãy xuống những con phố sôi động được cư dân ưa thích – nơi quán bar thời thượng có thể nằm cạnh cửa hàng tạp hoá hay quán nhậu lâu năm.”

Theo các chuyên gia du lịch, việc phố ẩm thực Vĩnh Khánh được vinh danh top 10 toàn cầu tiếp tục khẳng định sức hút của ẩm thực đường phố TP.HCM trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngoài ra, trong số những đại diện châu Á được vinh danh trong bảng xếp hạng "31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025", Nhật Bản và Trung Quốc là hai quốc gia dẫn đầu, chiếm các vị trí cao nhất.

Vị trí dẫn đầu thuộc về phố Rua do Senado (trung tâm thành phố Rio, Brazil). Con phố này, từng nổi tiếng với các cửa hàng đồ cổ và không khí phóng khoáng, hiện đang trải qua một cuộc hồi sinh đầy phong cách. Ảnh: Destilaria Maravilha.

Phố Orange (Osaka, Nhật Bản) được xếp ở vị trí thứ 2. Ban đầu, phố Orange là một trung tâm đồ cổ, nhưng nay đã trở thành khu phố mới mẻ và tao nhã với các cửa hàng thời trang boutique, xưởng làm đồ thủ công và xưởng sản xuất đồ nội thất. Bên cạnh đó, phố Orange còn nổi tiếng với những quán bar và quán cà phê đẹp. Ảnh:Unsplash.

Phố Bonjardim (Porto, Bồ Đào Nha) đứng ở vị trí thứ ba. Con phố này có mọi thứ cần thiết để trở thành khu vực thú vị tiếp theo của Porto. Phố Bonjardim nằm ở trung tâm thành phố, gần các điểm tham quan chính như Chợ Bolhão và Đại lộ Avenida dos Aliados. Khu vực này được cả khách du lịch và người dân địa phương yêu thích. Ảnh:Time Out.