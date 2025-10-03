Phố ẩm thực Phan Xích Long muốn 'thức khuya' hơn 03/10/2025 06:42

(PLO)- Nhiều ý kiến đề xuất mở rộng thời gian hoạt động và tổ chức các hoạt động giải trí tại phố ẩm thực Phan Xích Long để thúc đẩy phát triển kinh tế đêm TP.HCM.

TP.HCM đang nỗ lực phát triển kinh tế đêm nhằm kích cầu du lịch và tăng thu nhập cho người dân. Một trong những điểm sáng là phố ẩm thực Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, nơi được đề xuất triển khai thí điểm với mục tiêu mở rộng thời gian hoạt động, tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Sẽ mạnh dạn đầu tư nếu mở thêm thời gian hoạt động

Sở Công thương TP.HCM vừa phản hồi kiến nghị của cử tri về việc phát triển kinh tế đêm tại phố ẩm thực Phan Xích Long, mở rộng thời gian hoạt động và tổ chức các hoạt động giải trí tại đây để tăng thu nhập, phát triển kinh tế địa phương.

Đề án thí điểm giai đoạn 2022–2025 bao gồm khu vực đường Phan Xích Long, các tuyến đường nhánh, đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao, tập trung phát triển kinh doanh ẩm thực kết hợp vui chơi, văn hóa, thể thao và dịch vụ phụ trợ như xe điện, bến thuyền du lịch. Giai đoạn này nhằm khảo sát, đánh giá thực tế để làm cơ sở triển khai tiếp.

Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hoàn thiện và nhân rộng mô hình. Theo Sở Công Thương, việc mở rộng mô hình kinh tế đêm tại quận Phú Nhuận (nay là các phường Đức Nhuận, Cầu Kiệu và Phú Nhuận), đặc biệt ở khu vực đường Phan Xích Long và Cù Lao (thuộc phường Cầu Kiệu) cần được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá kết quả giai đoạn thí điểm. Trên cơ sở đề xuất của UBND các phường, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt làm căn cứ triển khai trong thời gian tới.

Phố ẩm thực Phan Xích Long được đề xuất mở rộng thêm thời gian hoạt động và các sự kiện vui chơi, giải trí. Ảnh: TT

Tuyến phố ẩm thực Phan Xích Long đi vào hoạt động từ ngày 26-1-2024. Một lần đến với phố ẩm thực, chị Mai Anh - du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi thấy khu phố khá nhộn nhịp, món ăn đa dạng, giá cả hợp lý. Không gian ở đây hiện đại, sạch sẽ, sôi động nhưng không quá ồn ào, rất phù hợp để đi dạo hoặc hẹn gặp bạn bè vào buổi tối. Nếu có thêm vài hoạt động biểu diễn nhỏ, nghệ thuật đường phố thì chắc chắn sẽ thu hút hơn nhiều, đặc biệt với khách du lịch như tôi."

Anh Lê Quốc Dũng, chủ một quán hải sản trên phố ẩm thực, cho biết từ khi tuyến phố được thí điểm, lượng khách vào buổi tối tăng lên rõ rệt, có khi kéo dài đến gần 11 giờ.

"Tôi rất ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế đêm và hy vọng thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ về hạ tầng, an ninh, đặc biệt là chỗ đậu xe để chúng tôi yên tâm đầu tư lâu dài. Tôi sẽ mạnh dạn đầu tư thêm nếu thời gian hoạt động của phố được mở rộng” - anh Dũng chia sẻ.

Xây dựng sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Golden Smile Travel cho rằng việc xây dựng các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực là điều nên làm trong bối cảnh TP.HCM có hoạt động giao thương và giải trí về đêm phát triển mạnh. Đề xuất mở phố ẩm thực không nên làm theo phong trào, mà cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương, sau đó mới tính đến việc phục vụ khách du lịch.

Phố ẩm thực Phan Xích Long hiện là mô hình thí điểm trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của TP.HCM, TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nhận định phát triển kinh tế đêm tại Việt Nam, trong đó có TP.HCM, là một quá trình dài hạn. Trong đó, điều kiện phải có trước tiên phải có khung cơ chế, chính sách rõ ràng, đặc biệt là chính sách tài chính nhằm tạo hành lang pháp lý thông suốt cho lĩnh vực này.

TS Tuấn cũng nhấn mạnh việc xây dựng lộ trình và chiến lược phát triển kinh tế đêm cần đảm bảo thống nhất với chiến lược du lịch quốc gia và định hướng kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, cần có cơ chế hỗ trợ tài chính ở giai đoạn đầu để khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể liên quan tham gia vào hoạt động kinh tế đêm một cách tích cực và bền vững.

TP.HCM đề xuất tổ chức show diễn văn hóa định kỳ và ưu tiên các dự án ven sông Sài Gòn. Ảnh: Sở Du lịch

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, để kinh tế đêm phát triển hiệu quả cần sự phối hợp của chính quyền, các sở ngành, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng làm du lịch. Mục tiêu là xây dựng các sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn, thu hút du khách.

TP sẽ tập trung hoàn thiện các quy định liên quan đến khu vực hoạt động, danh mục sản phẩm ưu tiên, thời gian hoạt động, tiêu chuẩn và giấy phép cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Sở Du lịch dự kiến mời gọi đầu tư vào các trung tâm du lịch kết hợp giải trí, tổ chức show diễn văn hóa định kỳ và ưu tiên các dự án ven sông Sài Gòn để phát triển hoạt động đêm. Đồng thời, kiến nghị Bộ VH-TT&DL ban hành cơ chế hợp tác công - tư, tạo điều kiện để các bảo tàng, khu di tích tham gia vào du lịch đêm.

Sở cũng đề xuất cho phép các địa phương chủ động kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ ban đêm ở những khu vực phù hợp, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.