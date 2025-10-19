Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh kiểm tra hư hỏng đường Vành đai Tân An 19/10/2025 19:12

(PLO)- Sau phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hư hỏng đường Vành đai Tân An.

Ngày 19-10, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình trạng hư hỏng trên tuyến đường Vành đai Tân An.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (thứ 4, từ phải qua) yêu cầu các ngành, địa phương khắc phục ngay các vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông. Ảnh: KĐ

Động thái này diễn ra nhanh chóng chỉ sau hai ngày kể từ khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết: "Đường hơn 3.100 tỉ đồng ở Tây Ninh hư hỏng, người dân lo ngại mất an toàn".

Tuyến đường Vành đai Tân An, dài gần 23 km, với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng, được xem là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025, kỳ vọng mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm tải cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62.

Những ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường Vành đai Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Công trình đưa vào sử dụng chưa đầy hai năm sau khi thông xe, tuyến đường hơn 3.100 tỉ đồng ở Tây Ninh đã xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi, gây mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác tiến hành khảo sát toàn tuyến, gồm cả hai nhánh trái và phải, từ điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 62 đến điểm cuối giao với đường tỉnh 833.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận mặt đường xuất hiện một số vị trí bong tróc, hư hỏng cục bộ, tuy nhiên chưa ở mức nghiêm trọng.

Các điểm hư hỏng tập trung chủ yếu đoạn từ nút giao Quốc lộ 62 đến khu vực gần cầu vượt cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Đơn vị quản lý đã bắt đầu duy tu, sửa chữa các vị trí xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương đã được bàn giao tuyến đường phải khẩn trương triển khai công tác sửa chữa, khắc phục triệt để hư hỏng. Nếu gặp khó khăn về kinh phí, các địa phương cần sớm đề xuất Sở Xây dựng hỗ trợ bố trí vốn để thực hiện kịp thời.

Đường Vành đai Tân An được xem là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025, kỳ vọng mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm tải cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62. Ảnh: HUỲNH DU

Riêng đoạn từ nút giao Đường tỉnh 827B đến vòng xoay Nhơn Thạnh Trung vẫn trong thời gian bảo hành, ông Lâm chỉ đạo Ban Quản lý Dự án làm việc với đơn vị thi công để sửa chữa dứt điểm, tránh phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Lâm giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cấp, thảm nhựa nóng toàn tuyến đường Vành đai Tân An, gắn với kế hoạch chỉnh trang đô thị của các địa phương có tuyến đường đi qua.

Đồng thời, ông yêu cầu rà soát, đánh giá lại việc phân cấp quản lý hạ tầng giao thông để điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả khai thác, duy tu lâu dài.