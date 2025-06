Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng 11/06/2025 19:00

(PLO)- Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 11-6, Công an TP Đà Nẵng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Đà Nẵng trao Quyết định điều động Thượng tá Trần Minh Nguyên (45 tuổi, quê quán Tây Sơn, Bình Định), Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng từ ngày 12-6-2025.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trần Minh Nguyên. Ảnh: MT.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Thượng tá Trần Minh Nguyên, nhấn mạnh việc bổ sung cán bộ lãnh đạo Công an TP là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành trong tình hình mới.

Việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác xây dựng lực lượng tại địa phương.

Thượng tá Trần Minh Nguyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định việc Thượng tá Trần Minh Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là sự ghi nhận xứng đáng của Bộ Công an, của lãnh đạo hai địa phương Kon Tum và Đà Nẵng đối với những đóng góp của Thượng tá Nguyên trong suốt quá trình công tác.

Bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Công an hai địa phương, Thượng tá Trần Minh Nguyên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho thành phố.