Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang 07/07/2025 20:52

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng xã An Minh (tỉnh An Giang) một cây cầu từ nguồn vận động và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chiều 7-7, tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang đến tiếp xúc cử tri xã An Minh.

Tại đây, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã thông tin đến cử tri về những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của đất nước đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, thông tin kết quả tích cực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu tháng đầu năm 2025 và định hướng trọng tâm sáu tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang đến tiếp xúc xã An Minh. Ảnh: PHÚ HỮU

Kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, cử tri xã An Minh kiến nghị một số vấn đề, như: việc bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, đầu tư xây dựng hệ thống đường, điện, nâng cấp 17 cây cầu đã xuống cấp, tăng cường chính sách an sinh xã hội.

Cử tri cũng cho biết ngành giáo dục địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh. Cạnh đó, đầu tư cho giáo dục mầm non, trung học cơ sở còn hạn chế; do đó, cử tri mong muốn Trung ương tập trung phát triển giáo dục ở các xã còn khó khăn như An Minh.

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ khó khăn, tăng cường đầu tư xử lý rác thải, quyết liệt xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV là một kỳ họp đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử. Theo đó, kỳ họp “đặc biệt về tính chất, mức độ, về những quyết định mà Quốc hội đã ban hành”, cũng như số lượng văn bản mà Quốc hội đã thông qua.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát Trung tâm Hành chính công UBND xã Châu Thành (tỉnh An Giang). Ảnh: PHÚ HỮU

Phó Thủ tướng cho rằng tổ chức chính quyền hai cấp là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đã được Trung ương cân nhắc rất kỹ và nhận thấy đây là một việc làm hết sức cần thiết để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng xã An Minh một cây cầu từ nguồn vận động; cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đã tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát Trung tâm Hành chính công UBND xã Châu Thành.