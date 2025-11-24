Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu sửa chữa Quốc lộ 62 để giảm tai nạn 24/11/2025 16:40

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Tây Ninh khẩn trương khắc phục Quốc lộ 62 và siết chặt tiến độ các dự án trọng điểm để đảm bảo an toàn và tăng trưởng.

Ngày 24-11, tại xã Bến Lức, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng của tỉnh. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Chính phủ nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, GRDP của Tây Ninh đạt 9,52%, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và xếp thứ 8/34 tỉnh, thành trên cả nước. Thu ngân sách đạt gần 46.300 tỉ đồng, vượt 124,3% dự toán Trung ương giao và tăng 32,3% so với cùng kỳ. Tỉnh giải ngân gần 11.600 tỉ đồng, đạt 70,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh: Vành đai 3 đạt 86,7% và dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19-12; Vành đai 4 hoàn thiện tim tuyến và cắm mốc giải phóng mặt bằng; dự án bồi thường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đạt 73,19%, với 2.237/3.056,44 tỉ đồng đã được chi trả...

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy vậy, Tây Ninh cũng thừa nhận nhiều hạn chế kéo dài: thiếu cán bộ chuyên môn lĩnh vực xây dựng, đất đai và kinh tế...

Từ đó, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm giao vốn trung hạn 2026–2030 và hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở, biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Tây Ninh đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Công an chia sẻ dữ liệu để phục vụ theo dõi, giám sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như đề xuất chính sách thu hút nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao cho cấp xã.

Quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng, cần khắc phục sữa chữa để giảm thiểu tai nạn giao thông. Ảnh: HUỲNH DU

Liên quan Quốc lộ 62, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, cho biết tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Tỉnh đề nghị được đầu tư sửa chữa gấp để hạn chế tai nạn trước khi dự án nâng cấp dự kiến khởi công quý III-2026. Bộ Xây dựng cho biết hồ sơ đã hoàn thiện để triển khai theo đúng quy trình.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nhanh chóng sửa chữa các điểm xuống cấp trên Quốc lộ 62 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong thời điểm cận Tết khi lưu lượng xe tăng cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc khắc phục phải được thực hiện kịp thời trước khi dự án nâng cấp chính thức triển khai theo đúng chủ trương.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tây Ninh tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ bắt buộc để duy trì đà tăng trưởng. Ông yêu cầu tỉnh “làm đúng – làm đủ”, không để phát sinh tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí. Tỉnh phải ưu tiên vốn cho các dự án quy mô lớn, tác động trực tiếp đến phát triển.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến khảo sát và làm việc về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại xã Lương Hòa và xã Mỹ Yên.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khảo sát tại trung tâm hành chính công xã Lương Hòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tây Ninh hoàn chỉnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất cấp xã; bố trí cán bộ đúng chuyên môn; đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho công chức và người dân.

Phó Thủ tướng khảo sát tại trung tâm hành chính công xã Mỹ Yên. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương triển khai nghiêm các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân và công tác pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 đoạn qua tỉnh.