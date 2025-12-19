Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành 19/12/2025 07:19

(PLO)- Đúng 8 giờ 15 phút sáng 19-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đáp chuyến bay đầu tiên xuống sân bay Long Thành.

Hôm nay ngày 19-12, cả nước sẽ đồng loạt khởi công 148 công trình, dự án và khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỉ đồng, chiếm 18% tổng mức đầu tư; nguồn vốn 138 dự án hơn 2,79 triệu tỉ đồng từ nguồn vốn khác, chiếm 82%.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình tại nhiều điểm cầu trên cả nước và có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bộ ngành tham dự.

Một số điểm cầu quan trọng như khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội…

PLO sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến từ các đầu cầu đến quý bạn đọc.