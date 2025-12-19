Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Hôm nay ngày 19-12, cả nước sẽ đồng loạt khởi công 148 công trình, dự án và khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án của các địa phương.
Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỉ đồng, chiếm 18% tổng mức đầu tư; nguồn vốn 138 dự án hơn 2,79 triệu tỉ đồng từ nguồn vốn khác, chiếm 82%.
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình tại nhiều điểm cầu trên cả nước và có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bộ ngành tham dự.
Một số điểm cầu quan trọng như khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội…
PLO sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến từ các đầu cầu đến quý bạn đọc.
Đồng thời, dự kiến hãng hàng không Bamboo Airways sẽ sử dụng máy bay A321 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 55 phút và hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 35 phút. Trong sáng nay, sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay hạ cánh.
Tại phường Phú Thượng, Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đang chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Đây là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Quang cảnh khu vực diễn ra lễ khởi công. Ảnh: TRỌNG PHÚ
Việc khởi công dự án góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của đất nước, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.
Theo định hướng quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.
Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.
Trong đó, dự án thành phần 1 là trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.
Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.
Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.
Dàn xe cơ giới và các công nhân tại công trường. Ảnh: TRỌNG PHÚ
Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.
Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.
Phối cảnh dự án
Sáng nay cũng diễn ra lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành tỉnh Đồng Nai. Mọi công tác chuẩn bị tại bãi đỗ sân bay Long Thành đã sẵn sàng, chờ đón các chuyến bay đầu tiên hạ cánh.
Chỉ ít phút nữa, dự án Khu đô thị thể thao Olympic sẽ chính thức được khởi công, mở ra kỳ vọng đưa vùng quê còn nhiều khó khăn nơi đây bước sang một trang phát triển mới.
Cổng chào khu vực diễn ra lễ khởi công. Ảnh: VIẾT LONG
Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã, gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa, thuộc khu vực phía Nam Hà Nội.
Điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng – công trình cấp quốc gia, được triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, lớn gấp nhiều lần sân vận động Mỹ Đình (hơn 40.000 chỗ ngồi). Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.
Phối cảnh sân vận động Trống Đồng. Đây là sân vận động được đầu tư hiện đại.
Đứng bên tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ, ông Nguyễn Mộng Chính, người dân xã Thượng Phúc, cho biết gia đình đồng thuận giá đền bù khi phải di dời nhường đất cho việc thực hiện dự án. Ông Chính hi vọng với số tiền này sẽ sớm ổn định cuộc sống ở khu định cư mới, ông nói: “Hôm nay khởi công, tôi vui lắm nên đến từ sớm để chứng kiến không khí buổi lễ.”
Ông Nguyễn Mộng Chính, người dân xã Thượng Phúc. Ảnh: VIẾT LONG
Sáng ngày 19-12, tại khu vực mở rộng cánh Tây - Nhà ga hành khách T2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Đây là công trình giao thông quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng tầm hạ tầng hàng không, sẵn sàng đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch và giao thương quốc tế tại cửa ngõ thủ đô Hà Nội.
Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.
Được khởi công từ tháng 5-2024, dự án đã cán đích chỉ sau hơn 18 tháng thi công nỗ lực không ngừng nghỉ, bất chấp thách thức vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.
Việc khánh thành dự án vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trước cao điểm Tết và mùa du lịch 2026.
Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm). Đồng thời, bổ sung năng lực khai thác với cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27 đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tốt.
Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng còn là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số của ACV.
Thay vì chỉ áp dụng đơn lẻ, lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam. Từ hệ thống Kiosk Check-in, Self Bag Drop cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tất cả tạo nên một "luồng di chuyển số" liền mạch.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham quan hệ thống hạ tầng mở rộng. Ảnh: VIẾT THỊNH
Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu hóa năng lực khai thác và nâng tầm trải nghiệm hành khách tiệm cận với các sân bay tiên tiến trên khu vực và thế giới.
