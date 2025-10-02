Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm các bãi trông xe không nằm trong quy hoạch 02/10/2025 21:00

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội)

Công văn nêu rõ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương khắc phục kịp thời các hậu quả do vụ cháy bãi trông xe gây ra.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố; báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp xử lý tổng thể để không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, vào hồi 13 giờ ngày 30-8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà (Hà Nội). Hậu quả ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4-9 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Được biết, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông của TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra của thành phố đã phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe trái phép.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, di dời ngay các bãi giữ xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30-10.