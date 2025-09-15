1 phường ở Hà Nội xử lý 990 trường hợp vi phạm về trông giữ xe 15/09/2025 18:41

(PLO)- Hơn 2 tháng qua, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xử lý 990 trường hợp bãi trông giữ xe không phép, trái phép... với số tiền hơn 618 triệu đồng.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện vi phạm nhằm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo báo cáo của phường Hoàn Kiếm, tính từ đầu tháng 7 đến nay, các lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra và xử lý 990 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt lên tới 618,1 triệu đồng.

Trong đó, có 10 trường hợp trông giữ xe không phép bị xử phạt 125 triệu đồng. Phần lớn các điểm vi phạm đã được giải tỏa, hiện không còn tình trạng bãi xe trái phép hoạt động công khai.

Từ năm 2024, Hà Nội đã cho thí điểm việc không thu tiền mặt tại bãi trông giữ xe ở vỉa hè phố Phủ Doãn, trước cổng Bệnh viện Việt Đức.

UBND phường Hoàn Kiếm cũng đã yêu cầu 100% đơn vị được cấp phép làm bãi trông giữ xe trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong giấy phép, áp dụng công nghệ thu phí, không thu tiền mặt, niêm yết giá công khai và trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, phường đã xử lý 2 trường hợp trông giữ trái phép với số tiền 25 triệu đồng, cùng 4 trường hợp để xe sai quy định tại khu vực Đền Bà Kiệu với số tiền 2 triệu đồng.

UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan để tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các bãi xe không phép, sai phép; đồng thời đề xuất thu hồi giấy phép với các điểm cố tình vi phạm.

Trước đó, ngày 11-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện; kiên quyết thu hồi giấy phép các bãi đỗ xe không dùng tiền mặt để xảy ra vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an TP tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện tại các bãi, điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.