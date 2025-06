Phòng Tham mưu Công an Bình Thuận đón Cờ thi đua của Chính phủ 02/06/2025 11:51

(PLO)- Phòng Tham mưu Công an Bình Thuận được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, phần thưởng cho những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng ngày 2-6-2025, tại lễ chào cờ đầu tháng 6, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ – phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ, trí tuệ mà hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an Bình Thuận tổ chức Lễ chào cờ tháng -2025.

Đại tá Lê Quang Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp trao Cờ thi đua cho tập thể Phòng Tham mưu, ghi dấu một năm nỗ lực không ngơi nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2024, với vai trò “bộ não chiến lược” của Công an tỉnh, Phòng Tham mưu luôn giữ vững tinh thần chủ động, sắc sảo và chính xác.

Các cán bộ, chiến sĩ nơi đây không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn tiên phong trong công tác tham mưu toàn diện: từ nắm chắc tình hình an ninh trật tự, đề xuất giải pháp sát thực tiễn, đến triển khai kế hoạch một cách khoa học, hiệu quả.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận ghi nhận những thành tích đạt được của Phòng Tham mưu

Trên tất cả các lĩnh vực công tác như an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, pháp chế, công nghệ thông tin, viễn thông – cơ yếu, văn thư – lưu trữ… đều in dấu sự hiện diện của những con người thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh. Họ là những người vẽ đường cho những bước đi lớn, giữ nhịp ổn định cho từng chuyển động an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh chức năng chuyên môn, Phòng Tham mưu còn là chỗ dựa đáng tin cậy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng hành cùng lãnh đạo Công an tỉnh trong mỗi quyết sách lớn. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ cũng được thực hiện bài bản, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều hành trong toàn lực lượng.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận trao cờ Thi đua của Chính phủ cho Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

“Phần thưởng hôm nay là trái ngọt của từng trang kế hoạch chi tiết, từng dòng báo cáo kịp thời. Nhưng hơn tất cả, đó là niềm tự hào khi được góp sức cho sự bình yên của quê hương – một sự bình yên lặng lẽ mà thiêng liêng”, một sĩ quan Phòng Tham mưu xúc động chia sẻ.

Việc được Chính phủ tặng Cờ thi đua là minh chứng sống động cho tinh thần “lặng thầm mà rực sáng” của những người lính làm công tác tham mưu. Đó không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại – xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.