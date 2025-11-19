Phớt lờ cảnh báo băng qua đoạn đường ngập, 2 người đi ô tô bị lũ cuốn 19/11/2025 15:31

(PLO)- Hai người đi ô tô bị lũ cuốn khi phớt lờ cảnh báo, cố băng qua đoạn đường ngập. Rất may, lực lượng chức năng đã tiếp cận, ứng cứu kịp thời.

Sáng 19-11, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vừa cứu thành công hai người đi ô tô bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tiếp cận, ứng cứu hai người trên ô tô. Ảnh: Baodanang.vn

Khoảng 9 giờ cùng ngày, hai người quê Hải Dương điều khiển ô tô bảy chỗ lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 611. Khi đến khu vực đang ngập, dù lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, hai người này vẫn cố vượt qua.

Chỉ đi được một đoạn, dòng lũ từ thượng nguồn đổ về, cuốn chiếc xe trôi lệch khỏi mặt đường. Người dân gần đó phát hiện sự việc và báo cho chính quyền.

Xã Nông Sơn sau đó huy động khoảng 10 người tham gia cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường kịp thời, đưa được hai người ra khỏi xe an toàn và hỗ trợ kéo phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cả hai người được cứu, chiếc ô tô cũng được kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Baodanang.vn

Theo ông Phong, mưa trên địa bàn đã giảm nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, địa phương bị cô lập tạm thời.