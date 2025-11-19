Làm hợp đồng mua đất giả, chiếm đoạt tiền của bạn 19/11/2025 12:22

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt nữ bị can Bùi Thị Duyên vì có hành vi làm hợp đồng mua đất giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn thân.

Ngày 19-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (28 tuổi, ngụ phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ quái giả làm hợp đồng mua đất, chiếm đoạt tiền của bạn thân. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, Duyên đã kết nối với bạn thân là chị Chu Thị Nhàn (37 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) và trao đổi việc chung vốn để buôn bán đất đai.

Chị Nhàn đồng ý và chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác làm ăn. Tháng 7-2025, Duyên đã tìm và mua được một lô đất tại phường Điện Bàn với giá 500 triệu đồng và Duyên đã đặt cọc 180 triệu đồng.

Sau đó, Duyên làm giả một hợp đồng mua bán lô đất nói trên giá 1 tỉ đồng và đã đặt cọc 500 triệu đồng để gửi cho chị Nhàn.

Chị Nhàn sau đó có mặt tại Đà Nẵng để xem lô đất và đồng ý mua với giá 1 tỉ. Nhưng sau khi Duyên và chị Nhàn bàn bạc thống nhất số tiền góp tiếp để mua lô đất thì bất thành do số tiền hơn 300 triệu của chị Nhàn chuyển khoản cho Duyên trước đó đã bị Duyên rút ra mang đi tiêu xài cá nhân, nên dẫn đến việc mất khả năng mua lô đất này.

Sau khi tìm hiểu, giá trị lô đất nói trên không đúng với hợp đồng giả mạo do Duyên đưa nên chị Nhàn gửi đơn cho Công an TP Đà Nẵng để tố cáo vụ việc.

Sau khi giám định toàn bộ giấy tờ và hợp đồng mua bán, Cơ quan CSĐT xác định hợp đồng này là giả mạo, Duyên đã giả chữ ký của chủ lô đất, nâng khống giá trị lô đất nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 500 triệu của chị Nhàn.