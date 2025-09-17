Phúc thẩm sửa án loại bỏ trách nhiệm liên đới của chồng phải trả nợ tiền tỉ cho vợ 17/09/2025 05:32

(PLO)- Người chồng cũ bị tòa sơ thẩm tuyên buộc có trách nhiệm liên đới với vợ trả khoản nợ hơn 4 tỉ đồng được tòa phúc thẩm ra phán quyết ngược lại.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà T, hai bị đơn là bà L và chồng cũ của bà L.

Hình minh họa AI

Theo hồ sơ, do quan hệ họ hàng, bà L gọi bà T bằng mợ, nên bà T đã tin tưởng cho vợ chồng bà L vay tiền nhiều lần trong năm 2019, tổng cộng hơn 3 tỉ đồng. Nay bà T yêu cầu vợ chồng bà L liên đới trả cho bà toàn bộ số tiền hơn 3 tỉ đồng và lãi suất phát sinh hơn 1 tỉ đồng.

Bà L thừa nhận có nợ bà T như bà T nêu và đồng ý trách nhiệm liên đới cùng chồng cũ trả nợ hơn 3 tỉ, không đồng ý trả lãi. Chồng cũ của bà L cho rằng việc bà L nợ bà T ông không biết nên không có trách nhiệm liên đới với bà L trả nợ.

Xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều, nay là TAND khu vực 1 - TP Cần Thơ đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, buộc vợ chồng bà L phải có nghĩa vụ liên đới hoàn trả cho bà T tiền nợ gốc và lãi hơn 4,1 tỉ đồng. Ngoài ra, tòa còn tuyên về một số nội dung khác.

Sau đó, chồng cũ của bà L kháng cáo không đồng ý việc liên đới trả nợ số tiền trên vì ông không biết về các khoản vay trên của bà L với bà T…

Xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ cho rằng khi bà L vay tiền của bà T thì chỉ có chữ ký của bà L, không có chữ ký của người chồng trong khi ông này không thừa nhận trách nhiệm liên đới trả các khoản nợ trên.

Xem xét về việc có trách nhiệm liên đới của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân hay không, tòa đã dẫn nhiều chứng cứ liên quan.

Trong đó có thỏa thuận chung trong hôn nhân của hai vợ chồng bà L lập năm 2017. Tòa sơ thẩm lấy một đoạn trong thỏa thuận này làm căn cứ để người chồng có trách nhiệm liên đới trả nợ. Trong đó nêu, “nếu có xảy ra phát sinh rủi ro tranh chấp nợ nần trong làm ăn thì chồng tôi là anh… sẽ chịu trách nhiệm đồng thời cùng tôi...".

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng trong cùng văn bản thỏa thuận trên có đồng thời đề cập về hai tài sản là quyền sử dụng đất nên xem là việc thỏa thuận liên quan đến hai tài sản này, không thể tách một phần nội dung thỏa thuận để xem xét cho mọi giao dịch.

Tòa đánh giá về các lần vay tiền ít nhất là 500 triệu, nhiều nhất gần 1,3 tỉ đều là những số tiền rất lớn nhưng bà T chấp nhận chỉ có mình bà L ký tên. Trong tố cáo gửi công an thì bà T cũng chỉ tố cáo mình bà L…

Tòa phúc thẩm cũng dẫn một văn bản năm 2018 thể hiện bà L viết bản cam kết về việc bà gây nợ ngân hàng và chồng bà trả cho bà, nếu bà còn “làm phát sinh thêm lần nào nữa thì tự làm tự chịu, trách nhiệm không liên quan đến chồng tôi”.

Ngoài ra, bà L không có chứng cứ chứng minh việc dùng tiền vào mục đích chung giữa vợ chồng, của gia đình.

Từ các phân tích nêu trên, tòa cho rằng không thỏa trách nhiệm liên đới của vợ chồng theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình. Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng bà L tại thời điểm giao dịch. Bà L thiết lập biên nhận cá nhân có vay của T và vi phạm thời hạn trả nợ nên bà T khởi kiện là có căn cứ…

Từ đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của đồng bị đơn là chồng cũ bà L, sửa một phần án sơ thẩm về trách nhiệm liên đới này và tuyên buộc mình bà L phải có trách nhiệm trả cho bà T hơn 4,1 tỉ tiền gốc và lãi.