Phúc thẩm vụ cháy karaoke An Phú: Cựu nữ cán bộ kêu oan được giảm 1,5 năm tù 08/09/2025 15:59

(PLO)- Các bị cáo trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú đều được cấp phúc thẩm giảm án.

Chiều 8-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án cháy quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) khiến 32 người thiệt mạng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ, người kêu oan) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về PCCC (giảm 18 tháng so với bản án sơ thẩm).

Cùng tội danh này, các bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke) bị tuyên phạt 6 năm tù (giảm 2 năm), Phạm Quốc Hùng 6 năm (giảm 12 tháng). Bị cáo Nguyễn Thành Luân, Vũ Trường Sơn đều được tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (Án sơ thẩm tuyên bị cáo Luân 5 năm tù; Sơn 5 năm 6 tháng tù).

Các bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú đều được cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt. Ảnh: LA

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Võ, HĐXX tuyên mức án bằng thời gian tạm giam, trả tự do cho bị cáo tại toà (cấp sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).

Theo HĐXX, bị cáo Lê Anh Xuân là chủ cơ sở karaoke An Phú, quá trình xây dựng và hoạt động đã chủ quan, không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống PCCC của cơ sở; không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, hệ thống chuông báo cháy và vòi phun nước không hoạt động, hệ thống bơm chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú bị hư hỏng không hoạt động.

Phạm Quốc Hùng là cán bộ được phân công trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở karaoke An Phú đã không kiểm tra nghiệm thu đúng quy định mà tự lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ghi nhận đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định, đưa cho các đơn vị liên quan ký hợp thức hóa. Sau đó, bị cáo tham mưu cho người có thẩm quyền xác nhận đã nghiệm thu hệ thống PCCC, tạo điều kiện cho cơ sở karaoke An Phú hoạt động.

Còn bị cáo Nguyễn Thành Luân được Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Mặc dù Công ty của Luân không phải là đơn vị thi công, Luân cũng không đến cơ sở này để tham gia nghiệm thu nhưng do có mối quan hệ quen biết với Phạm Thị Hồng nên Luân đã đồng ý ký xác nhận dưới mục “đơn vị thi công” với vai trò là Giám đốc Công ty, tạo điều kiện cho cơ sở karaoke An Phú được kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC và đi vào hoạt động.

Nguyễn Văn Võ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC & CHCN địa bàn phường An Phú đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú theo quy định.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đều phủ nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên có đủ căn cứ để xác định bị cáo là người nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC cho cơ sở Karaoke An Phú. Bị cáo Hồng không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC theo quy định nhưng đã nhận thi công hệ thống PCCC đối với cơ sở An Phú, thuê Nguyễn Nhất Linh lắp đặt thiết bị PCCC đối với cơ sở này, nhờ Nguyễn Thành Luân ký hợp thức hóa vào biên bản kiểm tra nghiệm thu để đảm bảo thủ tục pháp lý, nhờ Phạm Quốc Hùng tiến hành nghiệm thu, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động khi chưa bảo đảm về điều kiện PCCC.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, trật tự quản lý nhà nước về PCCC, gây ra hậu quả làm 32 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại lớn về tài sản. Tuy nhiên, tại phiên toà các bị cáo đã chủ động khắc phục thêm hậu quả cho gia đình các bị hại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.