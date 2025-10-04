Phường Đông Hưng Thuận phát huy vị thế cửa ngõ, khơi sức dân để cùng phát triển TP.HCM 04/10/2025 16:05

Ngày 4-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự có ông Nguyễn Thành Trung, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Phường Đông Hưng Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận và Đông Hưng Thuận thuộc quận 12 cũ.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo dự thảo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận đã hoàn thành 7/7 chỉ tiêu đề ra, khẳng định tinh thần đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm của toàn hệ thống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hoa chúc mừng và trao biển hỗ trợ 200 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức, đạt nhiều kết quả thiết thực.

MTTQ phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,2 tỉ đồng để xóa nhà tạm, sửa chữa 15 căn nhà, trao 257 suất học bổng cùng nhiều phương tiện học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phường còn hỗ trợ hơn 25.000 suất ăn nghĩa tình và trao tặng hơn 8.100 phần quà cho các hộ nghèo, người yếu thế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã chủ động tham gia giám sát hàng chục vụ việc, công trình dân sinh, kịp thời phản ánh, kiến nghị để bảo đảm quyền lợi và tiếng nói của người dân.

Tại đại hội, lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba và người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, kỳ vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó trọng tâm là hướng về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, MTTQ phường cần xây dựng “Mặt trận số” như một kênh tiếp nhận, lắng nghe và phản hồi ý kiến của người dân.

Song song đó, cần bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, giúp mỗi cán bộ sử dụng thành thạo công cụ số trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Với đặc thù dân số đông và vị trí nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TP, có nhiều nút giao thông trọng điểm, ông Trung nhấn mạnh phường Đông Hưng Thuận giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối với trung tâm TP.HCM. Do đó, ông đề nghị MTTQ phường tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông cũng lưu ý MTTQ phường cần thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, theo dõi, giám sát và đôn đốc các ngành, các cấp trong việc xử lý, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của người dân.

“Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, thích ứng với xã hội số, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và sát thực tiễn địa phương” - ông Trung nhấn mạnh.