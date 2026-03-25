Quảng Ngãi chốt mốc khởi công 2 dự án giao thông gần 2.900 tỉ 25/03/2026 19:43

(PLO)- Quảng Ngãi thống nhất đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục để khởi công hai dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 2.900 tỉ đồng trong quý II-2026.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, thống nhất chủ trương tổ chức khởi công hai dự án lớn trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, hai dự án gồm cầu Trà Khúc 1 và nâng cấp, mở rộng QL24B (đoạn Km23 - Km29) đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để kịp triển khai theo kế hoạch.

Trong đó, dự án cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc, nối phường Cẩm Thành và phường Trương Quang Trọng, có tổng chiều dài khoảng 830m, riêng phần cầu dài hơn 577m, tổng mức đầu tư gần 2.200 tỉ đồng.

Cầu Trà khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc.

Đây là công trình cầu cấp đặc biệt, áp dụng kết cấu dây võng tự neo, công nghệ lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam. Hiện chủ đầu tư đang trình thẩm định thiết kế để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào ngày 30-6.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến bàn giao đợt 1 vào ngày 30-4 và hoàn tất vào ngày 30-6, với tổng diện tích khoảng 7 ha.

Cầu Trà Khúc 1 có phương án kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước với 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau. Hình tượng bờ xe nước gắn liền với văn hóa, biểu tượng của người dân Quảng Ngãi từ xa xưa với cuộc sống vốn gắn liền với những guồng nước khổng lồ dẫn nước vào ruộng, vườn...

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng QL24B đoạn Km23 - Km29, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến trình phê duyệt cuối tháng 3-2026 và phấn đấu khởi công vào ngày 30-4.

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 680 tỉ đồng, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Sơn Tịnh.