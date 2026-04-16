Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm được 9,2 triệu m³chất nạo vét ở biển 16/04/2026 14:07

(PLO)- Tổng sức chứa các khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gần 9,2 triệu m³.

Ngày 16-4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định công bố danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển.

Theo đó, toàn tỉnh có ba khu vực được xác định. Cụ thể, khu vực một, nằm ngoài phạm vi sáu hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra) thuộc vùng biển xã Vạn Tường, diện tích khoảng 500 ha, độ sâu từ 62,5 m đến 64,3 m, khả năng tiếp nhận khoảng 6,5 triệu m³ chất nạo vét.

Khu vực hai thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, nằm trong phạm vi sáu hải lý, diện tích khoảng 100 ha, độ sâu từ 22,2 m đến 26,2 m, khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 1 triệu m³.

Khu vực ba thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh, cũng nằm trong phạm vi sáu hải lý, diện tích khoảng 150 ha, độ sâu từ 62,6 m đến 64,9 m, với khả năng tiếp nhận khoảng 1,7 triệu m³.

UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì thẩm định, tham mưu việc chấp thuận khu vực nhận chìm. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Hằng năm, cơ quan này xây dựng kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường tại các khu vực được cấp phép.

Các lực lượng gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động nạo vét, nhận chìm theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển, phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, gồm: đánh giá tác động môi trường, xin cấp phép và chỉ được triển khai sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hoạt động nhận chìm phải đúng vị trí, khối lượng, thời gian, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải và quy định pháp luật liên quan.