Quảng Trị: Phá rừng tự nhiên lấy đất sản xuất nhưng khó xử lý 08/05/2026 16:34

(PLO)- Lực lượng chức năng đã yêu cầu ký cam kết không phá rừng tự nhiên nhưng người dân vẫn phá rừng.

Ngày 8-5, ông Phan Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng kiểm lâm chốt chặn đường vào rừng nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên.

Công an, kiểm lâm, cán bộ xã chốt chặn không cho người dân vào phá rừng tự nhiên.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch thuộc Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều điểm phá rừng tại xã Bố Trạch. Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định có 28,8 ha rừng tự nhiên bị biến động; trong đó có 20 điểm đã bị phá rừng với diện tích 23,6 ha cùng nhiều điểm có nguy cơ phá.

Cơ quan chức năng xác định đây là rừng tự nhiên do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, có nguồn gốc là rừng khoanh nuôi thực hiện dự án vùng đệm Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hơn 28 ha rừng đã bị người dân chặt phá, tác động. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo hồ sơ thiết kế trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh năm 2011 và năm 2012, dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch cũ được Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp Quảng Bình, nay là Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm thủy sản, có 157 hộ tham gia dự án với diện tích 263,7 ha.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tất cả chủ rừng được ghi mục đích sử dụng là đất có rừng trồng sản xuất; không đúng với hiện trạng thực tế.

Từ năm 2021 đã có nhiều hộ dân phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất. Lực lượng chức năng địa phương phát hiện, yêu cầu người dân ký cam kết không được phá rừng tự nhiên.

Người dân tiếp tục phá rừng dù đã ký cam kết trước đó. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy nhiên, đến năm 2024, có một cá nhân đã phá rừng và bị lập biên bản sự việc.

Theo phó chủ tịch xã Bố Trạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho dân ghi mục đích sử dụng là đất có rừng trồng sản xuất nên họ canh tác là đúng. Trong khi thực tế thì lại là rừng tự nhiên, không được phá. Dẫn đến không khởi tố được người phá rừng.

“Vì không khởi tố người phá rừng được nên họ nhờn. Cứ tiếp tục phá”- ông Phan Ngọc Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, UBND xã Bố Trạch có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị có ý kiến về xử lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho người dân nhưng không đúng với hiện trạng.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị tiếp cận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có căn cứ pháp lý, xử lý các trường hợp vi phạm.