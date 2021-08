WHO sắp cấp phép khẩn cấp vaccine Covaxin của Ấn Độ TS Mariangela Simao, trợ lý tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về vaccine, cho biết dự kiến vào tháng 9 WHO sẽ cấp phép đưa vaccine ngừa COVID-19 có tên Covaxin của Công ty Bharat Biotech (Ấn Độ) vào sử dụng khẩn cấp, theo hãng tin AP. Covaxin được phép sử dụng tại Ấn Độ, với mức hiệu quả khoảng 78% theo lời nhiều nhà khoa học nước này. Hiện không có nhiều thông tin nghiên cứu về loại vaccine này, tuy nhiên bà Simao cho biết WHO đánh giá vaccine Covaxin “khá tiên tiến”.