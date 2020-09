Thay vào đó Mỹ sẽ sử dụng số tiền này để trả các khoản đóng góp cho các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc. Hiện chưa rõ số tiền nói trên sẽ được chính phủ Mỹ dùng để tài trợ cho cơ quan nào khác của Liên Hợp Quốc.



Nhà Trắng cũng nêu rõ Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tham gia một số cuộc họp nhất định của WHO, cũng như thực hiện một số khoản đóng góp một lần cho một số chương trình cụ thể cho tới khi chính thức rút lui vào tháng 7-2021, như dự án trị bệnh bại liệt ở Afghanistan và Pakistan, hỗ trợ nhân đạo ở Libya và Syria.

Hôm 1-9, Nhà Trắng cũng từng khẳng định Mỹ sẽ không tham gia vào sáng kiến toàn cầu Covax do WHO đồng khởi xướng với mục tiêu phát triển, sản xuất và phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19 cho các nước trên thế giới vì không muốn bị “các tổ chức đa phương chịu sự chi phối của WHO cũng như Trung Quốc” hạn chế.

Giới quan sát cảnh báo động thái của Washington có thể tạo tiền lệ xấu khi khuyến khích những quốc gia khác tự phát triển và đầu cơ vaccine, đẩy giá thành sản phẩm lên quá sức mua của người dân.