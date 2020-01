Ngày 14-1, các luật sư của ông Michael Flynn - cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lên tòa án rằng ông Flynn sẽ rút lời nhận tội trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, theo hãng tin Reuters. Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu.



Cuối năm 2017 ông Flynn nhận tội đã nói dối Cục Điều tra trung ương Mỹ (FBI) về sự tương tác với đại sứ Nga tại Mỹ trong nhiều tuần trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống.



Ông Michael Flynn - cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết sẽ rút lại lời nhận tội trước FBI. Ảnh: REUTERS

Thời điểm đó ông Flynn có nói rằng các công tố viên đã vi phạm các quyền của ông và lừa ông vào một thỏa thuận nhận tội. Thời gian qua ông Flynn đã rất cố gắng để không bị tuyên tội hình sự nói dối FBI nhưng không thành công.

Ông Flynn là một trong số các cấp dưới của ông Trump nhận tội hoặc bị tòa án tuyên có tội trong cuộc điều tra của ông Mueller.

Diễn biến này xảy ra một tuần sau khi các công tố viên liên bang đề xuất hình phạt sáu tháng tù giam với ông Flynn, bác khả năng cho hưởng án treo sau khi ông này tấn công các nhân viên FBI và Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong phiên xử tháng 12-2019 tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington, thẩm phán Emmet Sullivan kịch liệt chỉ trích ông Flynn và có vẻ thiên về khả năng tuyên án tù cho ông này. Nhưng sau đó thẩm phán Sullivan quyết định hoãn ngày tuyên án, đổi lại ông Flynn tích cực hợp tác với cuộc điều tra.



Tướng Michael Flynn - cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump rời tòa án liên bang ở thủ đô Washington sau phiên xử tháng 12-2018. Ảnh: REUTERS

Thời hạn mà thẩm phán Sullivan yêu cầu ông Flynn khôi phục ra tòa để nghe tuyên án là vào ngày 28-1 tới.

Chưa biết diễn tiến sẽ thế nào khi trong thông báo ông Flynn sẽ rút lại lời nhận tội, các luật sư cũng yêu cầu thẩm phán Sullivan hoãn phiên tòa tuyên án ngày 28-1 tới.