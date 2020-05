Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ "hỗ trợ và giúp đỡ bất kỳ quốc gia, bất kỳ tổ chức nào ở bất cứ đâu" chống lại Israel, hãng tin Sputnik cho biết hôm 20-5.

Với hàng loạt dòng trạng thái đăng tải trên Twitter, ông Khamenei nói rằng: "Israel cho thấy họ không tuân thủ bất kỳ hiệp ước nào, ngoại trừ vũ lực. Bản chất của Israel không tương thích với hòa bình bởi họ vẫn tìm cách mở rộng lãnh thổ. Chắc chắn họ sẽ không hài lòng và chịu sự giới hạn với những gì mà họ đã chiếm đóng”.

Lãnh tụ Khamenei còn tuyên bố: "Loại bỏ Isael không có nghĩa là loại bỏ người Do Thái. Chúng tôi không chống người Do Thái. Việc này chỉ là xóa bỏ một chế độ áp đặt. Người Palestine theo Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái được quyền chọn chính phủ của họ và trục xuất những kẻ phạm tội như ông Netanyahu. Đây là 'Loại bỏ Israel' và việc này sẽ xảy ra”.



Lãnh tụ Khamenei viết rằng Iran sẽ ủng hộ bất kỳ nước nào đấu tranh chống Israel. Ảnh: TWITTER

Lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bất kỳ quốc gia hoặc bất kỳ tổ chức nào ở bất cứ nơi đâu phản đối và đấu tranh với nhà nước Israel. Chúng tôi không ngần ngại nói ra điều này”.

Ngoài ra, ông Khamenei còn cho biết Iran sẽ đề xuất Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc lựa chọn một “chính phủ” cho “quốc gia” Palestine.

“Chúng tôi nói rằng người thực sự có gốc gác Palestine ít nhất 100 năm và người Palestine sống ở nước ngoài cũng sẽ được chọn chính phủ của họ" – Sputnik dẫn bài viết trên Twitter của ông Khamenei.

Những phát biểu của lãnh tụ tối cao Iran đưa ra sau khi chính quyền Palestine tuyên bố ngừng tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ và Israel. Động thái trên của Palestine được cho là để đáp trả thông báo từ chính phủ mới của Israel về việc sáp nhập một phần ba khu vực Bờ Tây từ tháng 7-2020.



Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu thành lập Chính phủ Israel mới nhấn mạnh việc sáp nhập lãnh thổ nước này. Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên án các phát biểu trên Twitter của Lãnh tụ Khamenei.

"Mỹ lên án việc Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã có những lời lẽ mang tính thù hằn và chống người Do Thái" - ông Pompeo viết trên trang Twitter cá nhân.

Ông Pomepo nói thêm: "Họ (Iran) không có chỗ trên Twitter hoặc trên bất kỳ mạng xã hội nào khác".

Theo Sputnik, Iran là quốc gia mới nhất lên tiếng về ý định sáp nhập lãnh thổ của Israel.

Trước đó, hôm 15-5, trả lời phỏng vấn với một tạp chí của Đức, Quốc vương Jordan Abdullah II đã khẳng định rằng nước này và Israel sẽ có “căng thẳng lớn” nếu Tel Aviv tiếp tục các hoạt động sáp nhập lãnh thổ.

"Lãnh đạo các nước ủng hộ giải pháp một nhà nước, thực sự họ không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu chính quyền Palestine sụp đổ? Chắc chắn sẽ có nhiều hỗn loạn trong khu vực. Nếu Israel thực sự sáp nhập Bờ Tây vào tháng 7 tới, chắc chẵn sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn với Vương quốc Jordan” – Quốc vương Abdullah II khẳng định.

Quốc vương Jordan có ý đe dọa rằng sẽ cân nhắc "mọi phương án" nếu Israel xúc tiến hành động trên. "Chúng tôi đồng ý với châu Âu và cộng đồng quốc tế rằng luật pháp của kẻ mạnh (Israel) không nên được lấy ra để áp dụng tại khu vực Trung Đông".