Ra mắt phiên bản ‘Tatinta 2.0 – Beyond Journeys’ mở rộng giới hạn trải nghiệm du lịch 09/11/2025 11:53

(PLO)- Ngày 8-11, Công ty Cổ phần Tatinta chính thức ra mắt phiên bản Tatinta 2.0 với chủ đề “Beyond Journeys”, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình số hóa ngành du lịch và thúc đẩy lối sống bền vững.

Phiên bản mới giới thiệu mô hình “Trawell” – sự kết hợp giữa “Travel” và “Well-being” – hướng tới xây dựng hệ sinh thái toàn diện gồm du lịch, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tri thức và tiêu dùng xanh.

Theo Tatinta, xu hướng du lịch hiện nay không chỉ dừng ở việc “đi tham quan” mà còn là “trải nghiệm” để cân bằng thân – tâm – trí. Mô hình Trawell mở rộng phạm vi từ du lịch thuần túy sang hành trình chăm sóc thể chất, tinh thần và tri thức, giúp du khách “đi để trở về với chính mình trong phiên bản tốt hơn”.

Tatinta 2.0 ứng dụng công nghệ “Human × Hybrid”, cho phép cá nhân hóa hành trình dựa trên dữ liệu và cảm xúc du khách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới.

Tại lễ ra mắt, công ty tổ chức tọa đàm với chủ đề “Những kết nối nhỏ – Giá trị lớn cho thương hiệu Việt Nam”, quy tụ đại diện bốn lĩnh vực: du lịch, y tế, giáo dục và tiêu dùng bền vững. Sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Tatinta và các đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm hợp tác phát triển mạng lưới du lịch, y tế và giáo dục.

Bên cạnh đó, Tatinta ra mắt nhãn “Sustainable Oriented”, dành cho những tour, sản phẩm và đối tác thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm dấu chân carbon, khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Đại diện công ty chia sẻ: “Với Trawell, Tatinta mong muốn trở thành cầu nối toàn cầu giữa doanh nghiệp, cộng đồng và du khách, đưa hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến của tri thức, chữa lành và phát triển bền vững”.