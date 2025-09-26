Rà soát, công bố 13 đồ án quy hoạch xây dựng hết thời hạn tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

Ngày 25-9, theo tìm hiểu của PLO, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các xã, phường, đặc khu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) về việc xử lý các đồ án quy hoạch xây dựng hết thời hạn hiệu lực.
Liên tục rà soát các đồ án quy hoạch treo, hết thời hạn
Theo Sở Xây dựng, ngày 29-8 vừa qua, sở đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc thu hồi, hủy bỏ các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.
Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Sở đã phối hợp với các địa phương, thường xuyên đôn đốc gửi báo cáo, đề xuất phương án xử lý các đồ án quy hoạch thuộc địa bàn quản lý; tổng hợp báo cáo, đề xuất tỉnh...
Tháng 5-2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo, trong đó giao các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đồ án quy hoạch đã quá thời hạn thực hiện và không có tính khả thi để kịp thời tổ chức điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo đúng thẩm quyền.
Đồng thời thu hồi, hủy bỏ các đồ án quy hoạch lập không đúng tỉ lệ so với quy định hiện hành của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị. Thu hồi, hủy bỏ các đồ án quy hoạch của dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc vì lý do khác mà dự án không còn tiếp tục triển khai.
Bên cạnh đó, lập, phê duyệt danh mục, kế hoạch lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2022-2025 tại các địa phương thuộc trách nhiệm lập của cấp huyện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Đối với các đồ án quy hoạch trước đây do tỉnh phê duyệt, còn nhiều bất cập (không thể thực hiện được, không còn phù hợp với tình hình thực tế, lập cho dự án nhưng đã bị thu hồi chủ trương...) đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, thống kê, đồng thời đề xuất phương án xử lý, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
31 đồ án cần rà soát, xử lý
Theo Sở Xây dựng, trong tháng 6-2025, sở đã có báo cáo kết quả rà soát các đồ án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đó có 31 đồ án cần rà soát, xử lý (14 đồ án trước đây do tỉnh phê duyệt, 17 đồ án trước đây do cấp huyện phê duyệt).
Trong 31 đồ án có 18 đồ án ban hành quyết định hủy bỏ (tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ 10 đồ án; các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định hủy bỏ 8 đồ án) trước thời điểm sáp nhập 01-7-2025.
Hiện còn lại 13 đồ án cần tiếp tục có phương án đề xuất xử lý. Các đồ án này nằm trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tam Long, Tân Phước, Phú Mỹ; xã Hồ Tràm, xã Bình Châu; chưa ban hành quyết định hủy bỏ, nay theo quy định pháp luật sau ngày 01-7 thuộc trường hợp hết hiệu lực.
Do đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giao các phường, xã nêu trên tiếp tục rà soát, công bố các đồ án quy hoạch đã hết thời hạn hiệu lực theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.
Ngày 15-9, Văn phòng UBND thành phố có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường giao các xã, phường tiếp tục rà soát, công bố các đồ án quy hoạch đã hết thời hạn hiệu lực như đề xuất của Sở Xây dựng. Thành phố cũng giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn các xã, phường về công tác rà soát để có phương án đề xuất xử lý theo quy định.
Tiếp đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các xã, phường, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thực hiện theo chỉ đạo. Trong đó yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, xử lý các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc trường hợp hết thời hạn hiệu lực theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024; báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền…
Trao đổi với PLO, lãnh đạo một số xã, phường như phường Rạch Dừa, Phước Thắng, xã Hồ Tràm…đã giao các phòng chuyên môn chuẩn bị kế hoạch hoạch công bố các đồ án quy hoạch hết thời hạn hiệu lực.
Các đồ án đã ban hành quyết định hủy bỏ trước ngày 01-7-2025
(1) Quy hoạch chi tiết (QHCT) 1/500 Khu Khách sạn – Biệt thự du lịch tại đồi Ngọc Tước tại phường Vũng Tàu; (2) QHCT 1/500 Tổ hợp dự án One Opera Complex tại phường Vũng Tàu; (3) QHCT 1/500 Chợ du lịch Vũng Tàu tại phường Vũng Tàu; (4) QHCT 1/1.000 Khu dân cư Gò Cát 9 tại phường Tam Long; (5) QHCT 1/1.000 Khu dân cư Gò Cát 8 tại phường Tam Long; (6) QHCT 1/1000 Khu dân cư khu vực Cống Bà Dụng tại phường Bà Rịa; (7) QHCT 1/1.000 Khu dân cư dọc Quốc lộ 56 tại phường Tam Long; (8) QHCT 1/500 Khu thương mại – dịch vụ – nhà ở Soutecco tại phường Bà Rịa; (9) QHCT 1/500 Khu nhà ở Làng Xanh tại phường Long Hương.
(10) QHCT 1/1.000 Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ; (11) QHCT 1/1.000 Khu tái định cư và dân cư xã Mỹ Xuân tại phường Phú Mỹ; (12) QHCT 1/500 Khu Đại Tòng Lâm tại phường Phú Mỹ; (13) QHCT 1/500 Khu dân cư số 5 đô thị mới Phú Mỹ tại phường Tân Phước; (14) QHCT 1/500 Khu liên hiệp TDTT đô thị mới Phú Mỹ tại phường Tân Phước; (15) QHCT 1/500 Khu chợ xã Mỹ Xuân tại phường Phú Mỹ; (16) QHCT 1/500 Khu TTHC – Đô thị mới Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ; (17) QHCT 1/500 Khu du lịch Kim Cương tại xã Long Hải; (18) QHCT 1/2.000 Khu du lịch Thác Hòa Bình tại xã Ngãi Giao.