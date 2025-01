Ra tay sát hại vợ chồng em gái rồi uống thuốc sâu tự tử 12/01/2025 15:07

(PLO)- Do mâu thuẫn phân chia tài sản, người anh đã sát hại vợ chồng em gái rồi uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án giết người để điều tra liên quan vụ thảm án khiến hai người tử vong.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can trong vụ án là Lê Văn Hùng (63 tuổi, ngụ phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo nguồn tin của PLO, cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can do người này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe chưa hồi phục do uống thuốc trừ sâu tự tử bất thành.

Người dân xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: XH

Nạn nhân trong vụ án là ông Phan Gia Nghĩa và vợ là bà Lê Thị Thu Thảo, cùng ngụ phường Ninh Hải. Trong đó, nạn nhân Thảo là em ruột của nghi can Lê Văn Hùng.

Như PLO đã thông tin, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét trong căn nhà ở thôn Đông Hải, phường Ninh Hải. Đến sáng, họ phát hiện người vợ đã tử vong, còn người chồng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Trên cơ thể cả hai nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị chém.

Vụ việc được cho có liên quan đến đất đai. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.