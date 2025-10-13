ROX Group - Từ tinh thần sống đẹp đến thương hiệu truyền cảm hứng 13/10/2025 14:53

(PLO)- Suốt gần ba thập kỷ, ROX Group đã chọn cho mình con đường phát triển bền vững: kiến tạo những không gian sống đáng mơ ước, những khu công nghiệp tạo sinh kế, những cánh đồng năng lượng xanh… lan tỏa tinh thần sống đẹp và không ngừng đổi mới để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên số.

Phát triển gắn với những mục tiêu vì cộng đồng

Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều cần những doanh nghiệp mang khát vọng tiên phong. Trong dòng chảy đồng hành cùng dân tộc kiến tạo một nền kinh tế hiện đại, bền vững, những nhà sáng lập ROX Group coi thịnh vượng không phải là một đích đến mà là hành trình chinh phục không ngừng nghỉ.

Chính tinh thần “Nghĩ lớn - làm thật - liên tục cống hiến” đã đưa ROX Group vươn mình thành Tập đoàn đầu tư đa ngành sau gần 3 thập kỷ. Hệ sinh thái phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính mà tập đoàn dựng xây luôn gắn chặt với tính xã hội và những mục tiêu vì cộng đồng.

Hàng trăm khu đô thị hiện đại với những tiện ích khép kín và nhiều hoạt động cộng đồng sáng tạo đang góp phần nâng tầm chuẩn sống trên 34 tỉnh thành khắp cả nước.

Những hoạt động gắn kết cộng đồng sáng tạo mang đến trải nghiệm vui tươi và kết nối cho cư dân các khu đô thị ROX.

14 khu công nghiệp tạo sinh kế, đang từng bước chuyển đổi hướng tới các tiêu chuẩn ESG.

3 dự án năng lượng mặt trời giúp giảm phát thải và đóng góp mục tiêu Net Zero quốc gia.

Chuỗi khách sạn thông minh, trung tâm thương mại, các tòa nhà văn phòng hiện đại mang đến những trải nghiệm sống - làm việc - giải trí hiện đại...

Mỗi dự án mà ROX Group đầu tư phát triển đều mang theo khát vọng tạo dựng những tiêu chuẩn mới, chung tay cùng cộng đồng kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Lãnh đạo ROX Group chia sẻ: “Hơn cả thành công kinh doanh, ROX Group còn muốn kiến tạo những giá trị đẹp - chất - sang, góp phần xây dựng phong cách sống và tiêu chuẩn thụ hưởng mới cho cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng đẳng cấp cùng các hoạt động trách nhiệm xã hội sáng tạo, tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội”.

Những nỗ lực bền bỉ của ROX Group đã giúp tập đoàn trở thành hình mẫu cho thế hệ doanh nghiệp tiên phong, được vinh danh trong “Top 40 doanh nghiệp tiêu biểu” đại diện cho 40 năm đổi mới.

Tiên phong trong kỷ nguyên số

Để tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên số, ROX Group đã và đang tiên phong xây dựng doanh nghiệp vận hành bằng công nghệ - quản trị bằng dữ liệu - phát triển bằng văn hóa.

Chuyển đổi số đang là động lực để ROX tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều năm qua, Tập đoàn chủ động số hóa toàn bộ hệ sinh thái quản trị, từ nền tảng hoạch định nguồn lực (ERP), hệ thống quản lý tài sản (FM), chatbot AI cho đến các giải pháp công nghệ tự phát triển. Thông qua chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ROX đang xây dựng nền tảng quản trị thông minh, ứng dụng dữ liệu trong mọi quy trình: từ hoạch định chiến lược, quản lý nhân sự, tài chính đến chăm sóc khách hàng.

Cùng với việc đầu tư vào công nghệ, Tập đoàn cũng xây dựng văn hóa doanh nghiệp số, nơi mỗi thành viên được khuyến khích sáng tạo, học hỏi và thích ứng linh hoạt. Bằng cách đó, đội ngũ ROX trở thành trung tâm của chuyển đổi, là “bộ vi xử lý” sống trong hệ thống vận hành hiện đại của Tập đoàn.

ROX Group cũng đang từng bước phát triển hệ sinh thái thông minh: từ đô thị, khu công nghiệp đến dịch vụ và năng lượng. Mỗi bước tiến số hóa đều hướng đến mục tiêu: nâng cao trải nghiệm khách hàng, sáng tạo giá trị thuận ích cho cộng đồng, xã hội.

Truyền cảm hứng từ những giá trị nhân văn

Cùng với những hoạt động kinh doanh, những chiến lược đổi mới, ROX cũng luôn song hành cùng các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share, Tập đoàn triển khai nhiều sáng kiến ý nghĩa như: xây, sửa trường học vùng cao, trao học bổng cho học sinh nghèo, xây cầu, xây nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo, cựu thanh niên xung phong, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trồng rừng...

Được truyền cảm hứng từ tinh thần sống đẹp trong Tập đoàn, cán bộ nhân viên ROX luôn hào hứng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, tham gia nấu bữa cơm sẻ chia 0 đồng, dọn dẹp vệ sinh sau bão lũ, dọn rác trên sông, thu gom pin cũ bảo vệ môi trường…

Mỗi giọt máu trao đi, một nghĩa cử đẹp được lan tỏa

Trong thời gian tới, ROX Group cũng sẽ tích hợp sâu các ưu tiên trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) vào hoạt động thường nhật.

Không dừng lại ở CSR, ROX coi việc tạo cảm hứng sống đẹp cho cộng đồng là sứ mệnh lâu dài. Suốt năm qua, Tập đoàn đã đồng hành cùng với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm trong nỗ lực đưa âm nhạc hàn lâm tới gần hơn với công chúng Việt. Mới đây nhất, các thành viên thuộc hệ sinh thái ROX Group cũng đồng hành cùng Lễ hội Trung thu 2025 tại nhiều khu đô thị trên toàn quốc.

Kiên định với con đường sáng tạo giá trị thuận ích và truyền cảm hứng bằng những đóng góp bền vững cho cộng đồng đất nước đã giúp ROX Group được giải thưởng APEA 2025 vinh danh tại hạng mục “Thương hiệu truyền cảm hứng” năm thứ hai liên tiếp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ROX Group vẫn ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng để khẳng định vị thế dẫn đầu lĩnh vực Phát triển Đô thị và Công nghiệp, Dịch vụ và Tài chính. Khát khao vươn tầm quốc tế sẽ tiếp thêm động lực để Tập đoàn chinh phục những đỉnh cao mới và lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.