Saigontourist lần đầu tiên phục vụ 2 chiều khách inbound & outbound cùng tàu biển Star Voyager 13/06/2025 17:22

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược khai thác du lịch tàu biển hai chiều, dựa trên gần 20 năm kinh nghiệm triển khai mô hình du lịch kết hợp hàng không – tàu biển (fly-cruise) và hợp tác với nhiều hãng tàu quốc tế lớn.

Trong tháng 6-2025, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tự hào là đơn vị duy nhất thực hiện hải trình 2 chiều cùng tàu biển Star Voyager: đón 6.000 khách du lịch quốc tế đa quốc tịch đến Việt Nam cập cảng Phú Mỹ (các ngày 13, 17, 21, 28-6) tham quan TP.HCM, Củ Chi & đồng thời lần đầu tiên đưa 200 khách Việt Nam lên tàu biển Star Voyager theo hải trình đến Singapore (ngày 13, 17, 21-6) trực tiếp từ cảng Phú Mỹ. Du khách Việt được trải nghiệm trọn vẹn 4 đêm trên du thuyền đúng dịp cao điểm hè 2025 với chi phí hợp lý chỉ từ 12,999 triệu.

Star Voyager là chuyến hải trình đặc biệt do Lữ hành Saigontourist đón và phục vụ, đánh dấu tháng cuối cùng của mùa cao điểm tàu biển quốc tế 2025 đầy sôi động đến Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty liên tục phục vụ hơn 48.000 khách quốc tế tàu biển đến từ Anthem of the Sea, Spectrum of The Seas, Serenade of the Seas, Celebrity Millennium, Celebrity Solstice, Resort World One, Azamara Onward, Silver Moon, Silver Shadow, Europa, Artania,… với đa dạng các hải trình xuyên Việt dài ngày, ghé nhiều cảng tại Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến mùa cao điểm tàu biển quốc tế 2025 - 2026 sẽ sôi động trở lại từ tháng 10-2025 với hàng loạt các hãng tàu biển mới.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Tổng Giám Đốc Lữ hành Saigontourist chia sẻ: “Du lịch tàu biển và tàu sông quốc tế tại Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ, những nỗ lực từ việc chủ động tham gia các hội chợ, xúc tiến du lịch tàu biển như Seatrade tại Mỹ, Tây Ban Nha…; Hội nghị thường niên Liên minh Du lịch Tàu biển Châu Á (ACSN) tại Mỹ, Maldives… các năm qua đã giúp quảng bá, tiếp thị điểm đến Việt Nam và được các hãng tàu biển du lịch trên thế giới lựa chọn đưa Việt Nam vào hải trình du lịch với kế hoạch dài hạn đến 2030. Bên cạnh phục vụ khách du lịch quốc tế tham quan, Công ty còn khai thác dịch vụ và là đại lý hàng hải, cung cấp cho nhiều hãng tàu lớn trên thế giới khi tới Việt Nam”.