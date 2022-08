Sân bay Nội Bài nâng mức kiểm soát an ninh dịp 2-9, hành khách cần lưu ý

Ngày 29-8, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, đơn vị nâng mức kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ 1 từ ngày 31-8 đến hết ngày 4-9, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Theo đó, 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên máy bay; Tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi mà không có hình ảnh nghi vấn.

Sân bay Nội Bài cũng sẽ xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, các đối tượng hoạt động trái phép và khai thác khách sai quy định…

Đối với hành khách, đại diện sân bay Nội Bài khuyến khích sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ tại nhà ga; Hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực lên nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho khách.

Hành khách cần đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về yêu cầu vận chuyển; Gắn tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, để dễ dàng khi nhận lại, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm.

Hành khách chủ động lên trước giờ bay hai tiếng đối với chuyến bay nội địa, ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế, để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay, hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”.

Khuyến khích hành khách check-in online hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách mà đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Tại đây khách phải tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa… cho vào khay để qua máy soi chiếu. Sau đó, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Tại khu vực hạn chế nội địa đến, tầng 1 nhà ga hành khách T1 – sân bay Nội Bài đều bố trí các quầy hành lý thất lạc của các hãng hàng không nhằm giúp hành khách giải quyết các vấn đề về hành lý một cách nhanh nhất. Cụ thể, tại cánh A, B cách ly nội địa đến có ba quầy hành lý thất lạc gồm của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Tại sảnh E có hai quầy hành lý thất lạc của Vietjet Air, Pacific Airlines.

Sân bay Nội Bài cũng yêu cầu hành khách tuyệt đối tránh các hành vi như đi, đứng, nằm,ngồi lên băng chuyền hành lý; Nhảy múa, check in (chụp ảnh) trong khu vực sân đỗ máy bay; mang các vật cấm lên tàu bay… được dư luận lên án thời gian qua.

Lễ Quốc khánh 2-9 người dân được nghỉ bốn ngày liên tục (từ 1-9 đến hết ngày 4-9) nên sản lượng bay nội địa sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%.

“Dự kiến ngày cao nhất sân bay Nội Bài đạt mức 80 ngàn lượt khách/ngày, cao hơn cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19 khoảng 30 ngàn lượt khách. Tuy nhiên nếu so với đợt cao điểm bùng nổ của dịp hè vừa qua thì mức sản lượng này vẫn còn thấp hơn khoảng 15%...”- Đại diện sân bay Nội Bài cho hay.

Theo điều 20, nghị định 92/2015 về an ninh hàng không, quy định khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ (cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3). Trong đó, cấp độ 1, được áp dụng trong các trường hợp đất nước có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại; có tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp.