Sân bay Vân Phong có nằm hoàn toàn trên mặt nước? 20/04/2026 15:43

(PLO)- Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, trong đó đáng chú ý là đề xuất bổ sung sân bay Vân Phong và Măng Đen.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng đề cương điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không (sân bay) toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đề xuất, một số nội dung quy hoạch sẽ được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu bổ sung hai cảng hàng không mới là Vân Phong và Măng Đen vào hệ thống cảng hàng không quốc gia. Đồng thời, đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Đáng chú ý, theo phương án đề xuất, sân bay Vân Phong được quy hoạch tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà). Vị trí này cách TP Nha Trang khoảng 65 km, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 101 km và cách sân bay Tuy Hòa khoảng 49 km.

Phối cảnh sân bay quốc tế Vân Phong sau khi hoàn thành. Ảnh: X.H

Tổng diện tích quy hoạch hơn 497 ha. Khu vực dự kiến xây dựng sân bay nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ. Khu vực này không có dân cư, không có rừng phòng hộ và cũng chưa có quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền. Đây được xem là điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Sân bay Vân Phong được đề xuất đầu tư hoàn thành trước năm 2029. Giai đoạn đầu, sân bay có công suất khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Công trình đạt tiêu chuẩn 4E, có thể tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như A350, B787, đồng thời có chức năng sân bay quân sự cấp I.

Dự án dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.890 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 2.150 tỉ đồng, chủ yếu dành cho các công trình đảm bảo hoạt động bay và hỗ trợ san nền khu bay. Phần còn lại khoảng 5.740 tỉ đồng do nhà đầu tư huy động, với thời gian hoàn vốn dự kiến 47 năm.

Bên cạnh đó, sân bay Măng Đen cũng được đề xuất bổ sung quy hoạch. Vị trí dự kiến đặt tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum cũ), cách trung tâm TP Kon Tum khoảng 45 km.

Khác với Vân Phong, khu vực quy hoạch sân bay Măng Đen nằm hoàn toàn trên địa hình đồi núi, với diện tích khoảng 350 ha. Sân bay có quy mô 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng khai thác trong giai đoạn sau.