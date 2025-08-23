Sản phẩm truyền thông số VR-A80 giúp người dân ngồi nhà khám phá Quảng trường Ba Đình 23/08/2025 18:02

(PLO)- Hà Nội vừa ra mắt sản phẩm truyền thông số VR-A80, có địa chỉ tại: https://vr360-a80.hanoi.gov.vn giúp người dân và du khách có thể thăm các di tích, địa danh tại khu Quảng trường Ba Đình bằng công nghệ thực tế ảo...

Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số (Văn phòng UBND TP Hà Nội) vừa ra mắt sản phẩm truyền thông số VR-A80, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

VR-A80 có địa chỉ tại: https://vr360-a80.hanoi.gov.vn/. Đây là ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 độ, tái hiện không gian lịch sử thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Người dân và du khách có thể thăm thú, khám phá các di tích, địa danh tại khu Quảng trường Ba Đình lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo tại địa chỉ: https://vr360-a80.hanoi.gov.vn/.

Người dân và bạn bè quốc tế có thể sống lại khoảnh khắc thiêng liêng ngày 2-9-1945, chứng kiến lễ thượng cờ, đội hình diễu binh đầu tiên, nghe lại ca khúc Ba Đình nắng, đồng thời tham quan các địa danh biểu tượng của Thủ đô như Phủ Chủ tịch, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn…

Đặc biệt, sản phẩm còn tích hợp bản đồ interactive, cẩm nang A80, cùng nhiều sản phẩm truyền thông số do Đài PT-TH Hà Nội sản xuất, nhằm phục vụ thuận tiện nhất cho người dân và du khách.

VR-A80 được thiết kế song ngữ Việt – Anh, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử TP, các trang thông tin của 126 xã, phường và nhiều nền tảng số, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thủ đô văn hiến, anh hùng, hiện đại.

Theo UBND TP Hà Nội, việc ra mắt VR-A80 là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị của dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.