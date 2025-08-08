Sáng 8-8, Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới 08/08/2025 07:46

(PLO)- Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sáng nay, 8-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở 19,1°N; 118,2°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6 (39–49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10–15km/h.

Sáng sớm 8-8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo nhận định của các chuyên gia ở thời điểm hiện tại, cơn áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong khoảng 48 giờ tới. Do vậy, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về dự báo thời tiết trên đất liền, sáng sớm, chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, cục bộ có nơi trên 60mm).

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 60–65%. Nắng nóng ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) còn khả năng tiếp tục xảy ra đến hết 10-8. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11-8.

Dự báo chiều và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (15–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm). Trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.